Irán afirma que "la teoría de la paz mediante la fuerza está manchada de sangre" tras ataque a una escuela

El jefe del aparato judicial de Hormozgán, Mojtaba Qahremani, indicó que se ha logrado identificar a 140 víctimas mortales tras el bombardeo a una escuela en Minab, y que otros 25 cuerpos aún requieren pruebas de ADN para su identificación. El análisis de los fragmentos de armamento recuperados en el lugar constituye parte de una investigación oficial, cuya documentación podría presentarse ante tribunales internacionales. En este contexto, se desarrolla un escenario de creciente tensión entre Irán y Estados Unidos, sumado al señalamiento iraní de la implicación de Israel en la ofensiva.

Según informó el medio Europa Press, Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal asesor de seguridad del fallecido ayatolá Alí Jamenei, sostuvo que “la teoría de la paz a través de la fuerza está manchada de sangre” tras la muerte de más de 150 personas en el ataque a la escuela. Lariyani hizo estas declaraciones a través de sus redes sociales, haciendo referencia a la doctrina defendida por el expresidente estadounidense Donald Trump en el ámbito de las relaciones internacionales y responsabilizando a Washington y Tel Aviv por la tragedia.

En su mensaje, publicado según detalló Europa Press, Lariyani afirmó que el ataque constituyó un “martirio en masa de niñas en una escuela en Minab a manos de matones israelíes y estadounidenses”. Expresó que “la teoría de la paz a través de la fuerza está manchada de sangre”, y en un señalamiento directo a Trump, cuestionó: “Señor Trump. ¿Cuál fue el himno que compuso para la libertad de Irán? Dios hará caer en desgracia con sus propias manos a los que engañan”.

Horas después de estas declaraciones, Lariyani se refirió a la posibilidad de una incursión terrestre de Estados Unidos en territorio iraní. En mensajes posteriores, según consignó Europa Press, advirtió que una operación militar en suelo iraní supondría “miles de muertos y prisioneros” para el bando estadounidense. Sostuvo que funcionarios estadounidenses habían manifestado la intención de ingresar por tierra “con varios miles de soldados” y aseguró que las fuerzas alineadas con el legado de los imanes Jomeini y Jamenei estarían listas para responder de forma contundente ante cualquier avance.

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel ha provocado, hasta la fecha, la muerte de más de mil personas en Irán, según cifras de las autoridades iraníes recogidas por Europa Press. Entre los fallecidos se encuentran el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos mandos militares de las fuerzas armadas iraníes. El impacto de estos hechos ha desencadenado una respuesta militar por parte de Irán en la que, de acuerdo con Europa Press, se han utilizado misiles y drones contra objetivos en Israel y contra bases estadounidenses en diversos países de Oriente Próximo.

Respecto a la investigación del ataque a la escuela, el jefe judicial regional, Mojtaba Qahremani, confirmó que las autoridades han logrado localizar, incautar y trasladar para su análisis los fragmentos de armas empleados en el bombardeo. Europa Press detalló que este procedimiento busca esclarecer el tipo de armamento utilizado y permitirá, en caso de ser necesario, avanzar hacia denuncias ante instancias internacionales.

La retórica de las autoridades iraníes, publicada por Europa Press, subraya el rechazo a la doctrina de intimidación militar como vía para la paz en la región, a la vez que plantea una advertencia firme sobre las consecuencias de una escalada bélica con intervención directa de Estados Unidos. La referencia a la “mancha de sangre” señala, de acuerdo con los portavoces iraníes, las consecuencias mortales de la acción militar impulsada por Washington y Tel Aviv en territorio iraní.

El ataque a la escuela en Minab se sitúa como uno de los episodios más graves de este reciente incremento de hostilidades. Europa Press reportó que la cifra provisional de decesos asciende a más de 150, afectando mayoritariamente a menores de edad. Qahremani puso el énfasis en el procedimiento de identificación de las víctimas, tarea asistida por tecnología de prueba de ADN, para establecer con precisión la identidad de quienes han perdido la vida.

En paralelo, la muerte del ayatolá Jamenei y otros altos funcionarios del Estado iraní ha planteado interrogantes sobre la estabilidad política del país y su capacidad de respuesta frente a la presión militar extranjera. Según el seguimiento de Europa Press, la reacción oficial iraní engloba tanto la denuncia en foros internacionales como la adopción de represalias directas en el plano militar, acentuando el riesgo de una confrontación de mayor alcance en la región.

Mientras tanto, las tensiones diplomáticas se agravan, y las advertencias emitidas por figuras como Lariyani enturbian aún más la posibilidad de una desescalada. Europa Press indicó que la postura iraní incluye la preparación de informes y evidencias para respaldar sus acusaciones ante órganos internacionales, lo que añade un componente judicial a la crisis.

De acuerdo con los datos recopilados por Europa Press, la situación en Irán tras el bombardeo y la ofensiva conjunta ha dejado un saldo de víctimas y daños estructurales considerable. Además se evidencia una postura oficial iraní centrada en la denuncia y la advertencia, reclamando responsabilidad internacional ante los hechos y subrayando la disposición de las fuerzas nacionales a responder ante cualquier intento de incursión terrestre.