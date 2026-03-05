Hegseth tilda de "error de cálculo" que Irán piense que EEUU no puede sostener los ataques

Durante una comparecencia ante la prensa, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, manifestó que las fuerzas estadounidenses cuentan con suficientes reservas de armamento ofensivo y defensivo para sostener por tiempo indefinido la actual campaña militar contra Irán, según difundió la agencia Europa Press. Hegseth enfatizó que Washington posee recursos y determinación para mantener sus operaciones militares, mientras que atribuyó a un “grave error de cálculo” la creencia de Teherán de que Estados Unidos estaría limitado en sus capacidades para mantener los ataques. La declaración se da en el contexto de una escalada de hostilidades que ha provocado ya más de mil fallecidos en territorio iraní.

“Recién hemos comenzado la lucha”, afirmó Hegseth durante la conferencia, de acuerdo con la cobertura de Europa Press. Frente al comandante del Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, aseguró que las reservas de armamento de Estados Unidos les permiten prolongar la ofensiva tanto tiempo como sea requerido. Además, especificó que solo Washington determinará el cronograma de la operación, subrayando la autonomía de la estrategia militar estadounidense en la región.

El secretario de Defensa señaló que, según evalúa la administración estadounidense, Irán implementa acciones para manipular la percepción pública sobre el curso y los resultados de la ofensiva. Según consignó Europa Press, Hegseth sostuvo que las autoridades iraníes “están haciendo todo lo posible para difundir mentiras” e inflan las cifras de víctimas mortales “para convencer a su propia población de que están teniendo éxito”. La información sobre el número de fallecidos, que de acuerdo con fuentes oficiales iraníes supera el millar, incluye la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos mandos del Ejército.

De acuerdo con datos publicados por Europa Press, las fuerzas iraníes han respondido al ataque con el lanzamiento de misiles y drones dirigidos contra posiciones en Israel, así como contra bases estadounidenses localizadas en países de Oriente Próximo. Esta serie de represalias ha causado hasta el momento al menos diez muertes en Israel.

El medio también reportó que Hegseth recalcó la “férrea voluntad” de Estados Unidos frente al conflicto y advirtió con contundencia: “Si creen que han visto algo, que esperen”. Estas declaraciones intentan disuadir a Irán de subestimar el compromiso y las capacidades militares estadounidenses ante la prolongación de la ofensiva. Asimismo, se refirió directamente a las tácticas propagandísticas empleadas desde el régimen persa, indicando que el gobierno de Teherán persigue influir en la percepción social interna influyendo las cifras de fallecidos y promoviendo información que, según Washington, no se corresponde con la realidad de la situación en el terreno.

La crisis ha elevado la tensión en Oriente Próximo, con impactos directos en varios países de la región por las acciones militares de ambas partes. Europa Press detalló que los acontecimientos han puesto en alerta a fuerzas aliadas y han incrementado el nivel de preocupación internacional ante la posible escalada de enfrentamientos directos. Las declaraciones tanto de autoridades estadounidenses como iraníes reflejan la magnitud del actual enfrentamiento y la importancia estratégica que reviste para ambos gobiernos la comunicación pública sobre los resultados de la ofensiva.

Según el reporte de Europa Press, entre las víctimas mortales confirmadas en Irán figuran no solo el líder religioso más importante del país sino también gran parte de la cúpula gubernamental y militar, lo que supone una pérdida significativa para la estructura del poder iraní. Además, la respuesta de Irán con ataques dirigidos fuera de sus fronteras ha expandido el alcance del conflicto y la preocupación por posibles repercusiones a nivel regional.

Por otra parte, Europa Press relató que Hegseth reafirmó la continuidad de la operación militar estadounidense y descartó cualquier limitación logística o técnica en el corto y mediano plazo. Subrayó la importancia de las reservas de munición y armamento, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de intensificar la campaña según el calendario estratégico que determine Washington.

Las implicaciones del conflicto han sido motivo de pronunciamiento por parte de altos mandos militares y responsables de seguridad de ambos países. Los bombardeos, tanto los dirigidos por Estados Unidos como los lanzamientos de misiles y drones por Irán, han desencadenado pérdidas humanas y desplazamientos en distintas poblaciones afectadas, conforme lo reflejan las cifras de fallecidos y datos divulgados por las autoridades y por Europa Press.

La información recogida por Europa Press destaca el énfasis de las autoridades estadounidenses en desacreditar los datos difundidos por el gobierno iraní acerca del número de víctimas, situando estas acciones como parte de una estrategia de información promovida desde Teherán con fines propagandísticos dentro del territorio nacional. Hegseth puso de relieve la determinación de su gobierno para contrarrestar tanto los ataques militares como la campaña de desinformación impulsada desde el régimen persa.

Finalmente, Europa Press documentó que la ofensiva militar, las declaraciones sobre la disponibilidad de armas y la estrategia estadounidense de comunicación pública configuran un panorama de alta tensión en la región, con el potencial de prolongar el conflicto dada la disposición manifiesta de las partes a continuar con la confrontación.