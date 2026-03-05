El precio del petróleo y del gas retoman las subidas y las Bolsas europeas apuntan a caídas moderadas

La dinámica en el estrecho de Ormuz se presenta como un factor clave para el comercio global de hidrocarburos, generando preocupación ante posibles interrupciones en sus rutas. De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), cerca del 20% del consumo mundial de petróleo, además de una proporción similar en gas natural licuado, circula diariamente por este punto estratégico ubicado entre Omán e Irán. Tras la ofensiva militar impulsada el pasado fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, este paso se posiciona nuevamente como epicentro de la atención económica internacional. El medio detalló que, en medio de este escenario de tensión, la cotización internacional de hidrocarburos y el comportamiento de los mercados bursátiles se ven afectados.

Según publicó la fuente, el barril de crudo Brent, referencia europea, se situaba en 83,81 dólares la mañana previa a la apertura de los mercados europeos, tras experimentar un ascenso del 1,6%. El West Texas Intermediate (WTI), que marca pauta en Estados Unidos, subió 3,2% para ubicarse en 77,07 dólares el barril. El gas natural también experimentó incrementos destacados en el mercado de futuros holandés, referente para Europa, con un alza superior al 5% tras haber descendido casi un 10% al cierre anterior de la Bolsa española. De acuerdo con el medio, estas fluctuaciones reflejan la incertidumbre generada por los ataques en Oriente Medio y las cada vez mayores dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz.

El reporte señala que los futuros bursátiles europeos apuntan a retrocesos moderados debido al clima de volatilidad; sin embargo, Londres figuraba como la excepción al anticipar una posible apertura positiva. El índice español Ibex 35, por su parte, experimentó un repunte del 2,49% durante la sesión del miércoles, ubicándose en 17.487 puntos, logrando detener provisionalmente las pérdidas acumuladas desde el inicio de la semana, justo después del ataque conjunto de EEUU e Israel sobre territorio iraní, suceso que ha repercutido en la estabilidad financiera internacional.

Con base en los datos proporcionados por la EIA y recogidos por el medio, el estrecho de Ormuz representa una vía indispensable para la exportación energética de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán. En 2024, el tránsito promedio diario por este estrecho alcanzó los 20 millones de barriles de petróleo, cifra que cubre aproximadamente el 20% del consumo anual de hidrocarburos líquidos del planeta. Los análisis de la EIA indican que la carencia de rutas alternativas para el transporte limita la capacidad de respuesta de los exportadores ante eventos de cierre o bloqueo, incrementando así la sensibilidad de los precios globales ante cualquier incidente en la zona.

Durante 2024 y el primer trimestre de 2025, los intercambios a través del estrecho supusieron más de una cuarta parte del comercio marítimo mundial de crudo y cerca de una quinta parte del consumo total de petróleo y productos derivados. Asimismo, la EIA reportó que alrededor del 20% de las transferencias globales de gas natural licuado transitaron Ormuz en 2024, principalmente en dirección a mercados asiáticos como China, India, Japón y Corea del Sur. Estos cuatro países, de acuerdo con el organismo, absorbieron en conjunto el 69% del crudo y condensados enviados desde orígenes del golfo Pérsico.

En cuanto al flujo de hidrocarburos hacia Estados Unidos, el reporte señala que en 2024 el país importó aproximadamente medio millón de barriles diarios de crudo y condensados a través de Ormuz, cifra que equivalió al 7% del total de sus importaciones petroleras para dicho año. El medio subraya que esta proporción representa el nivel más bajo en casi cuatro décadas debido al aumento de la producción doméstica estadounidense y a la preferencia por el suministro procedente de Canadá.

Para el contexto español, la fuente indica que el impacto directo del estrecho de Ormuz resulta acotado gracias a las políticas de diversificación del suministro energético. Los datos del Gobierno citados por la fuente informan que en 2025 las importaciones españolas de crudo llegaron a 61.423 millones de toneladas, una reducción del 4,9% respecto al año anterior. En este marco, las cifras oficiales señalan que solo el 5% del petróleo consumido en España y el 2% del gas natural licuado accede al país a través de Ormuz. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, atribuyó este bajo porcentaje a la diversidad de mercados y rutas de aprovisionamiento energético, factores que contribuyen a limitar los riesgos asociados a la inestabilidad en el golfo Pérsico.

Estas consideraciones se inscriben dentro de la preocupación generalizada sobre el posible cierre prolongado del estrecho. Según detalló el medio con base en la EIA, cualquier interrupción en este corredor puede generar efectos inmediatos sobre la economía mundial, puesto que la mayoría de los Estados productores cuyo petróleo y gas cruzan Ormuz carecen de opciones logísticas alternativas eficaces para sus exportaciones.

La situación descrita, acorde al seguimiento realizado por el medio, muestra la rápida reacción de los mercados, el comportamiento volátil de las principales bolsas europeas y los movimientos en los precios de energía derivados de la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio y de las restricciones en el paso de Ormuz, cuya importancia estratégica resulta determinante para las economías dependientes del suministro energético internacional.