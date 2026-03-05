El Pentágono reivindica que su misión en el Caribe y el Pacífico ha elevado la disuasión contra los cárteles

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha reivindicado este jueves la misión de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico ha elevado la disuasión contra los cárteles de la droga, afirmando que los flujos de sustancias como el fentanilo han caído un 56%, y llamando a la región a dar un paso adelante en la lucha contra el narcotráfico.

En una conferencia en la sede del Mando Sur del Ejército de Estados Unidos en Florida, el responsable de Defensa estadounidense ha señalado que "al pasar a la ofensiva" Washington "ha restablecido la disuasión contra los cárteles narco-terroristas". "El mes pasado pasamos algunas semanas sin atacar ni un solo barco. ¿Por qué? Porque no encontrábamos muchos barcos para hundir. Y ese es el objetivo", ha expuesto.

El jefe del Pentágono ha defendido que "había que poner en marcha una nueva dinámica" contra las redes de narcotraficantes "para que su ciclo de decisiones cambiara". "Cuando los adversarios se ven obligados a moverse desde posiciones cómodas, como saben ustedes como hombres y mujeres militares, son más vulnerables al moverse en una dirección diferente", ha señalado.

Este foro sobre la 'Lucha contra los Cárteles de las Américas' ha tenido la participación de representantes regionales de defensa y seguridad de ideas, ante los que Hegseth ha instado a cooperar con Estados Unidos, apuntando que Washington está preparado para enfrentar estas amenazas y pasar a la ofensiva "solo si es necesario".

"Nuestra preferencia y el objetivo de esta conferencia es que, en interés de este vecindario, todos lo hagamos juntos", ha indicado llamando a contar con aliados "dispuestos, capaces y deseosos de trabajar juntos".

LA FUERZA DE LAS ARMAS ANTE LOS CÁRTELES

Frente a políticos regionales del Caribe y Latinoamérica, Hegseth ha insistido en que el "comunismo y la anarcotiranía" es una amenaza común a toda la zona, al igual que la "migración masiva y descontrolada".

En este contexto ha pedido que cada socio en la región "tiene que hacer más e invertir más también en su propia seguridad". "Nosotros, como ustedes, queremos un hemisferio de naciones soberanas, seguras y prósperas. Nosotros, como ustedes, queremos lo que otro gran presidente estadounidense, Teddy Roosevelt, llamó la paz permanente en este hemisferio, y eso requerirá acción de todos nosotros", ha expuesto.

Así ha defendido la mano dura contra los cárteles, insistiendo en que "sin la fuerza de las armas y sin los Ejércitos", no es posible "mantener al país seguro". "Esa es mi responsabilidad, y también la suya", ha indicado, recalcando que con Donald Trump en la Casa Blanca esa será la hoja de ruta en esta materia en el continente americano.