Acerinox y Jeremias lanzan la primera línea de chimeneas de bajas emisiones del mercado

Acerinox, compañía especializada en fabricaciones de acero inoxidable y aleaciones, junto con Jeremias, empresa especializada en chimeneas modulares metálicas, han anunciado el lanzamiento de 'Blueline', la primera línea de chimeneas de bajas emisiones del mercado, según han informado este jueves en un comunicado.

La nueva gama 'Blueline' está fabricada con acero inoxidable EcoACX, elaborado por Acerinox, y 100% de energía renovable, 90% de material reciclado y una reducción del 50% en la huella de carbono, estableciendo un "nuevo estándar de sostenibilidad" en la arquitectura moderna.

Además, EcoACX ha destacado por ser "el primer acero inoxidable del mundo" cuyos indicadores de sostenibilidad están validados mediante "una herramienta exclusiva de trazabilidad" desarrollada por Acerinox, garantizando transparencia total a los prescriptores, según el informe de la compañía.

Asimismo, el uso de los conductos 'Blueline' no solo "asegura la durabilidad y el rendimiento técnico", sino que "facilita la obtención de las certificaciones internacionales más exigentes" al reducir la huella de carbono de los componentes del edificio, destaca la compañía.

Desde la alianza, han puesto en valor que la economía circular "es el único camino viable" para la industria pesada y han concluido que "no se puede proteger el planeta con un solo producto, pero sí es posible elegir ser parte de la solución".