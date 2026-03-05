0-1. Rubén Lezcano mete al Olimpia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Asunción, 4 mar (EFE).- El Olimpia avanzó este miércoles a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras ganar por 0-1 al Sportivo Trinidense, gracias al gol del atacante Rubén Lezcano y a las oportunas intervenciones del guardameta Gastón Olveira, que ahogó todas las ocasiones del ‘Triki’.

Lezcano, que venía de debutar con gol por la liga paraguaya, anotó la única diana de la noche al aprovechar, a los 35 minutos, un defectuoso despeje que dejó la bola en sus pies, y que supo enviar al fondo de las redes con un potente remate rasante de pierna izquierda.

El tanto revalidó las expectativas del ‘Decano’ en el jugador de 22 años y fue un premio al esfuerzo de un Olimpia que dictó el ritmo del juego desde el inicio.

Pero el gol no hizo crecer a Olimpia, que vio al Trinidense buscar la igualdad con más deseo que ideas y erigirse en figura a su guardameta, el uruguayo Gastón Olveira.

El espigado arquero, que según la prensa del país jugará el Mundial con Paraguay después de nacionalizarse, evitó varias veces la caída de su valla con vistosas atajadas.

Una de ellas ante un cabezazo de Clementino González a los 60 minutos y otra ante el ingresado Néstor Camacho en el 77, cuando achicó providencialmente dentro del área y se quedó con el disparo.

El partido, que tenía como antecedente el choque de hace un mes por la tercera fecha del Torneo Apertura del fútbol paraguayo, y que el Franjeado ganó por 3-2, certifica el buen momento de los dirigidos por el argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que lideran la liga con 20 de 24 enteros posibles.

Trinidense, que terminó con diez jugadores por la expulsión por doble amonestación de Luis de La Cruz a los 94, ocupa en cambio la séptima plaza, con diez puntos en ocho compromisos.