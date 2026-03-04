VÍDEO: Sánchez defiende que la posición de España es "No a la guerra" y asegura que no teme "represalias"

Tras recordar el precedente de la guerra de Irak y las consecuencias negativas que tuvo sobre la población civil, Pedro Sánchez reiteró este miércoles la negativa del Gobierno español a participar en enfrenta­mientos armados relacionados con las tensiones entre Estados Unidos, Irán e Israel. Sánchez compareció ante los medios desde el Palacio de La Moncloa, donde reafirmó que la posición oficial del Ejecutivo es la de “No a la guerra” y defendió que no existe temor a posibles represalias por mantener esta postura, según informó Europa Press.

Durante su declaración institucional, Sánchez remarcó que la actual crisis en Oriente Medio no justifica una intervención militar por parte de España y subrayó que la historia reciente ha demostrado el coste humano y social de los conflictos abiertos en la región. El presidente del Gobierno estableció un paralelismo con la intervención militar en Irak, impulsada por Estados Unidos en 2003, resaltando el impacto que aquel conflicto tuvo en la vida de millones de personas y destacando que, tras aquellas experiencias, España ha optado de modo firme por el rechazo a la guerra como política exterior.

De acuerdo con Europa Press, Sánchez expresó su oposición al régimen de los ayatolás, calificándolo de “terrible”, aunque puntualizó que responder a una ilegalidad con otra acción ilegal no constituye una solución válida a la crisis actual. Argumentó que un proceso de diálogo internacional y la vía diplomática representan el único camino aceptable para resolver las hostilidades abiertas entre Washington, Teherán y Tel Aviv.

En este contexto, Sánchez rechazó las recientes amenazas provenientes del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un embargo comercial a España si el país no autorizaba el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones contra Irán. Ante esta presión, el jefe del Ejecutivo insistió en que mantener la autonomía en política exterior implica no ceder ante intimidaciones y no actuar como “cómplices de algo que es malo para el mundo, simplemente por miedo a las represalias de alguno”, según consignó el medio Europa Press.

La posición gubernamental ha estado marcada por una diferenciación clara entre el rechazo a gobiernos o regímenes considerados autoritarios y la legitimación de acciones bélicas. Sánchez argumentó que la respuesta internacional ante situaciones de conflicto debe estar basada en la legalidad internacional, el respeto a la vida y la búsqueda de una solución negociada, descartando la utilización de la fuerza como medida preventiva o reactiva.

El Gobierno también ha transmitido la importancia de que España se mantenga firme en su negativa a involucrarse directamente en conflictos de carácter global, siguiendo una doctrina que prioriza la mediación y la defensa de la paz como elementos fundamentales en la política exterior. Según publicó Europa Press, Sánchez concluyó su intervención reiterando que la decisión de no colaborar militarmente está sustentada tanto en principios éticos como en el análisis de los costes y repercusiones que la participación en un conflicto tendría para el país y la comunidad internacional.

España, bajo esta línea de actuación, mantiene su compromiso con la cooperación internacional en materia humanitaria y su rechazo a facilitar recursos militarmente activos en operaciones que no cuenten con legitimidad o que puedan agravar la situación de inseguridad y violencia en Oriente Medio, reportó Europa Press. La defensa de la autonomía estratégica y la soberanía en la toma de decisiones han sido reiteradas en respuesta a las demandas y presiones surgidas a raíz del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.