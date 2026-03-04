The Boxer Day celebrará el 8M con una velada íntegramente femenina en el Teatro Las Vegas de Madrid

La organización ha destacado que los combates profesionales están configurados como el inicio de una etapa competitiva distinta para Jennifer Fernández y Clara Cortés, quienes dan el salto desde el boxeo amateur hacia la profesionalización en divisiones consideradas clave por el dinamismo y el potencial de expansión internacional. Según información difundida por la nota de prensa del evento, estos duelos marcan un momento importante para el boxeo femenino en España y consolidan el enfoque de la velada en la proyección de mujeres dentro de este deporte.

De acuerdo con lo publicado por The Boxer Club, el evento tendrá lugar el domingo 8 de marzo a las 17:00 horas en el Teatro Las Vegas, en Madrid, y será una edición particularmente significativa del ciclo The Boxer Day bajo el lema “The Dawn of a New Generation”. La velada, programada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, contará con un programa íntegramente compuesto por mujeres tanto en el ámbito profesional como en el amateur. El medio organizador resaltó que The Boxer Day se ha convertido en una de las plataformas de referencia para el desarrollo del boxeo femenino emergente en España, siendo habitual el lleno absoluto en sus ediciones previas.

El programa de la jornada estará encabezado por dos combates en el ámbito profesional, pactados a cinco asaltos de dos minutos cada uno. Jennifer Fernández, en la categoría peso pluma (57,5 kg), enfrentará a la venezolana Débora Rengifo en el que será su debut profesional. En el peso mínimo (49 kg), Clara Cortés se estrenará profesionalmente enfrentando a la también venezolana Yeraldin Liendo. The Boxer Club señaló en su nota oficial que ambos encuentros ofrecen una oportunidad para que estas deportistas puedan afianzarse en la escena nacional, al mismo tiempo que las posicionan en divisiones estratégicas que suelen contar con alto grado de actividad y opciones internacionales a futuro.

Según consignó la misma fuente, el resto del cartel de la velada será cubierto por seis combates del circuito amateur, disputados bajo el formato 3x3 asaltos. Estos enfrentamientos estarán protagonizados por boxeadoras provenientes de diversos clubes nacionales, con una significativa representación por parte del Team The Boxer Club, organizador del evento, lo que refuerza el objetivo de proporcionar espacios de desarrollo y visibilidad para deportistas de base.

El medio organizador subrayó en el comunicado que la decisión de realizar una velada 100% femenina en el 8 de marzo responde a una estrategia deliberada para visibilizar la igualdad en el deporte de contacto. “La decisión de estructurar una velada íntegramente femenina el 8 de marzo no es casual. The Boxer Club reafirma así su posicionamiento como promotora comprometida con la igualdad de oportunidades en el deporte de contacto, generando escenarios reales de competición, visibilidad mediática y profesionalización”, informó The Boxer Club en su declaración oficial.

La consolidación de The Boxer Day como cita imprescindible para el boxeo femenino nacional, según reportó la organización, se apoya en el compromiso de ofrecer experiencias competitivas con aforo completo en ediciones anteriores. Además, la inclusión de boxeadoras de diferentes clubes contribuye a fortalecer la estructura deportiva y a promover el intercambio competitivo entre atletas nacidas en distintos puntos del país.

El evento aparece así como parte de una tendencia en crecimiento hacia el reconocimiento y la profesionalización del boxeo femenino, con iniciativas que propician la equidad en el acceso a oportunidades competitivas y exposición mediática. Según detalló la organización, el enfoque de la edición de este año gira en torno a establecer escenarios que no solo permitan la práctica, sino que también faciliten el seguimiento y la consolidación profesional de mujeres en el boxeo, integrando en la misma plataforma a tanto figuras consagradas en la base amateur como debutantes en el profesionalismo.

La programación de la velada, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, otorga un carácter simbólico a los combates y refuerza la línea de trabajo que, según el comunicado de The Boxer Club, busca impulsar de manera estructural la presencia femenina dentro de los deportes de contacto. El evento pretende, de este modo, contribuir a la visibilidad, la profesionalización y la proyección internacional del boxeo femenino en España.