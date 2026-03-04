Registrada una "fuerte explosión" cerca de un buque en aguas de Omán

La investigación sobre una explosión en las aguas cercanas a Omán sigue en curso, en un contexto de crecientes enfrentamientos en la región del golfo Pérsico. Según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), el incidente ocurrió aproximadamente a 250 kilómetros al este de Mascate, capital de Omán, a las 19.50 horas del martes, hora local.

El capitán del buque implicado reportó a UKMTO que detectó una fuerte explosión cerca de la embarcación, seguida de una columna de humo visible en el agua. De acuerdo con la información proporcionada por el organismo británico y recogida por el medio, tanto el navío como su tripulación no sufrieron daños y permanecen a salvo, pese al impacto inicial del estallido.

La explosión se produjo a unas 137 millas náuticas del este de la capital omaní. UKMTO comunicó que las autoridades británicas han iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido. En un comunicado oficial, recomendó además a otros buques que se desplacen por la zona hacerlo con extrema precaución y notificar cualquier conducta que consideren fuera de lo común a las autoridades correspondientes.

El medio detalló que UKMTO no ha aportado información adicional sobre la identidad de la embarcación afectada ni las posibles causas del incidente. Tampoco se ha mencionado si la explosión pudo tener relación con acciones deliberadas o si está asociada al contexto de tensión bélica predominante en la región.

Este incidente se produce en medio de una escalada de tensión regional después de los ataques lanzados el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. Tras estas operaciones, Irán ha efectuado bombardeos tanto sobre territorio israelí como sobre instalaciones estadounidenses situadas en diversos puntos estratégicos del golfo Pérsico. Según publicó el UKMTO, el aumento de la confrontación armada ha elevado la alerta para el tráfico marítimo, que en las últimas semanas ha enfrentado riesgos de seguridad adicionales.

El organismo británico ha insistido en que, ante la falta de detalles adicionales sobre el origen de la explosión y el navío implicado, el tráfico marítimo debe mantenerse especialmente vigilante. Las recomendaciones de UKMTO buscan reducir la probabilidad de nuevos incidentes en una franja clave para el comercio internacional que ya atraviesa un momento de inestabilidad.

UKMTO mantiene activos sus canales de comunicación para dar seguimiento a la investigación y emitir alertas oportunas al sector marítimo. El organismo sigue sin detallar si ha recibido reportes anexos de otras embarcaciones o si existen sospechas fundadas sobre la autoría o el objetivo de la detonación.

El medio informó que la situación geopolítica en la región, marcada por la sucesión de ataques y respuestas, condiciona la evaluación de los hechos recientes en aguas de Omán. Las autoridades competentes mantienen la recopilación de información para determinar si el incidente cerca de Mascate guarda vinculación directa con las recientes acciones militares o si responde a otras causas.

Finalmente, según consignó UKMTO, la recomendación a todos los buques que circulen por el área es priorizar la seguridad e informar de inmediato cualquier irregularidad al centro británico de coordinación, mientras avanzan las labores para esclarecer los detalles de esta explosión en un entorno marítimo fuertemente vigilado.