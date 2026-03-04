Los muertos de El Bocal de Santander son de Cantabria, Vizcaya y Almería y la desaparecida de Guadalajara

El grupo que recorría la zona de El Bocal de Santander lo integraban estudiantes del CIFP La Granja de Heras, en Medio Cudeyo, según detalló la Delegación del Gobierno en Cantabria tras la autorización judicial. Los hechos ocurrieron cuando la pasarela que cruzaban sobre los acantilados cedió, provocando la caída de los siete integrantes al mar. La tragedia causó la muerte de cinco jóvenes, la desaparición de una estudiante y dejó a una más herida de gravedad.

De acuerdo con la Delegación del Gobierno, los fallecidos son cuatro mujeres y un hombre, todos con edades comprendidas entre los 19 y los 22 años. Las víctimas son originarias de distintas localidades: dos jóvenes de Barakaldo (Vizcaya), una de Balmaseda (Vizcaya), una de Igollo de Camargo (Cantabria) y otra de Almería. En la lista figura E.H.A., de 19 años, de Barakaldo; L.V.A., de 20 años, procedente de Almería; C.L.G., de 19 años, también de Barakaldo; L.S.C., de 22 años, de Igollo de Camargo; y X.B.M., de 21 años, vecino de Balmaseda. El medio también informó que una joven de 20 años, E.S.P., residente en Guadalajara, permanece desaparecida tras el colapso de la estructura.

Por otra parte, tal como publicó la Delegación del Gobierno, A.R.V., una estudiante de 19 años oriunda de Elvillar (Álava), resultó herida y actualmente se encuentra ingresada en la UCI del Hospital Valdecilla. El parte médico indica que su estado es estable dentro de la gravedad, tras las lesiones sufridas durante el incidente en los acantilados.

El grupo de afectados formaba parte de una ruta organizada, según consignó la Delegación del Gobierno. Los siete estudiantes atravesaban la pasarela sobre los acantilados cuando tuvo lugar el colapso, que provocó la caída al mar. La investigación judicial permanece abierta. La titular de la plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander asumió la causa luego de la activación del protocolo de emergencia tras el siniestro. Paralelamente, la Policía Nacional lleva a cabo las pesquisas sobre las causas del desplome y las circunstancias concretas del accidente, en coordinación con las autoridades judiciales.

Los datos personales de las víctimas y la información sobre su procedencia se hicieron públicos tras obtener la autorización judicial correspondiente, reportó la Delegación del Gobierno. Entretanto, los familiares de los estudiantes afectados se desplazaron hasta la zona del suceso y actualmente reciben atención de equipos psicosociales especializados, según informaron fuentes oficiales.

La participación de los equipos de emergencia y la puesta en marcha de los servicios de apoyo psicológico buscan mitigar el impacto del accidente entre las familias y allegados de los jóvenes. La Delegación del Gobierno detalló que se mantienen los dispositivos de búsqueda para localizar a la estudiante desaparecida y continúan las actuaciones judiciales y policiales para esclarecer los factores que desencadenaron el colapso de la pasarela durante la actividad académica.