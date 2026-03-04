El Gobierno lleva hoy al Congreso la exportación de material de defensa en 2025, que aumentó en un 18%

Las restricciones impuestas a Israel y Rusia muestran una nueva dirección en la política española de exportaciones militares, según el informe presentado por la Secretaría de Estado de Comercio ante la Comisión de Defensa del Congreso este miércoles. El documento resalta que en el primer semestre de 2025 se autorizaron a Israel solo licencias temporales, vinculadas a servicios de reparación y mantenimiento, destinadas exclusivamente a programas de las Fuerzas Armadas españolas. Además, en ese periodo se denegaron varias licencias incluyendo conjuntos de detonadores no eléctricos dirigidos a Israel, así como productos de alta tecnología, como módulos de seguridad de encriptación y cámaras técnicas. España mantiene desde octubre de 2025 un embargo total a la compraventa de material militar con Israel, como parte de las presiones diplomáticas tras la ofensiva sobre la Franja de Gaza, señala el documento al que tuvo acceso Europa Press. Este mismo informe detalla que tampoco se han concedido exportaciones de equipos susceptibles de empleo como material antidisturbios para fuerzas de seguridad israelíes.

Según publicó Europa Press, la Secretaría de Estado de Comercio informó que el valor de las exportaciones españolas de material de defensa alcanzó los 2.332,7 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 18% respecto al semestre anterior. El análisis precisa que, en cuanto a las relaciones comerciales con Israel, todas las autorizaciones se limitaron a operaciones sin contraprestación monetaria previamente acordadas y consideradas estratégicas para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas nacionales.

El informe también indica que respecto a Rusia, no hubo ningún tipo de autorización ni exportación de material de defensa durante el primer semestre de 2025. En el caso de Ucrania, España realizó exportaciones por un monto de 35,7 millones de euros en el mismo periodo, además de contabilizar donaciones valoradas en 219 millones de euros en equipamiento bélico.

La Secretaría de Estado de Comercio detalló que, además de las restricciones a Israel y Rusia, se denegaron otras cuatro licencias de exportación a tres países diferentes: dos de petardos y detonadores destinados a Níger, una de 1.200 disparos de munición de 30 milímetros para Bahréin y una de munición de pistola 9x18 para Cuba.

En materia de productos y tecnologías de doble uso, el valor de las exportaciones españolas durante el primer semestre de 2025 disminuyó un 60% con respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 128,6 millones de euros. Los principales destinos de este tipo de exportaciones incluyeron China, Arabia Saudí y Turquía, con 21 millones, 13 millones y 10,3 millones de euros respectivamente. El resto de las exportaciones se distribuyó entre 87 países adicionales, según consigna Europa Press.

El documento explica que las denegaciones de licencias para productos de doble uso tienen su origen en los riesgos asociados al uso final de la tecnología exportada. Las preocupaciones incluyen el potencial para contribuir al desarrollo de armas de destrucción masiva, la posibilidad de desvío para fines militares no autorizados, amenazas a la seguridad y política exterior tanto de España como de la Unión Europea, riesgos para los derechos humanos y para la estabilidad regional. En el primer semestre de 2025 se registraron 42 denegaciones, incluyendo siete solicitudes de Israel para productos de alta tecnología y nueve de Rusia para impresoras industriales y productos químicos.

En referencia a los datos de 2024, el informe presentado al Congreso detalla que España exportó material de defensa por valor de 17.395 millones de euros, cifra que representa un aumento del 11% respecto a 2023. La Unión Europea y la OTAN absorbieron el 64,6% de estos envíos, siendo Alemania (954 millones de euros) y Reino Unido (397 millones) los principales receptores, especialmente interesados en aeronaves, munición y transferencia de tecnología militar. El resto de las exportaciones, un 31,3%, se orientó a países fuera de la UE y la OTAN, como India, Kazajistán, Brunéi, Arabia Saudí y Ucrania.

En cuanto a Israel, el informe aclara que durante 2024 no se aprobaron exportaciones de material susceptible de uso antidisturbios para las fuerzas militares o de seguridad de ese país, limitando las licencias autorizadas a cinco operaciones enfocadas en reparaciones, mantenimiento y devoluciones, todas del ámbito estratégico español, que sumaron 1,45 millones de euros en valor. Estas licencias se fundamentaron en acuerdos previos a octubre de 2023 y comprendieron sistemas electrónicos, sensores de imagen y retornos de material defectuoso. Dentro de ese año, también se exportó a Israel material por un total de 74.554.467 millones de euros, compuesto principalmente por vehículos y artillería, armamento, misiles, sistemas de apoyo a la infantería y componentes tecnológicos.

Durante 2024, la Secretaría de Estado de Comercio reportó 16 denegaciones en materia de exportación de material de defensa. Destacan las 14 licencias rechazadas a Cuba en el primer semestre, relativas a exportación de armazones y munición metálica de diferentes calibres. Otras dos denegaciones se dieron en el segundo semestre: una para vehículos blindados destinados a Ucrania, por la falta de inscripción en el Registro Especial de Operadores de Comercio Exterior, y otra para rifles con destino a Kirguistán.

Respecto a artículos y tecnologías de doble uso en 2024, Israel recibió productos valorados en 130.486,77 euros, entre los que figuran planchas de fibra de vidrio tratadas, amplificadores de potencia, bifluoruros, equipos de telecomunicación con encriptación y sistemas antidrones. Rusia, por su parte, recibió productos de doble uso por 616.984,21 euros, centrados en servicios técnicos e informáticos relacionados con software empresarial.

Durante ese año se presentaron un total de 83 denegaciones de exportaciones de productos de doble uso. En el primer semestre, once operaciones fueron denegadas: tres a Emiratos Árabes Unidos, dos a India, una a Nigeria, una a China y tres a Rusia. En el segundo semestre, 47 licencias de exportación a Israel fueron denegadas e involucraron desde tornos multiproceso, antenas, equipos de comunicación y software, hasta sustancias químicas, microcircuitos, sistemas antidrones y reactivos de laboratorio, según detalló Europa Press. También se rechazaron seis licencias a China, cuatro a India, una a Kazajistán, una a Arabia Saudí, una a Hong Kong, tres a Irán, una a Nigeria y una a Turquía.

El informe consultado por Europa Press incluye la adopción por parte del Ministerio de Defensa de un "plan de desconexión" de la industria militar israelí, que pretende sustituir progresivamente los productos de ese origen sin menoscabar las capacidades de las Fuerzas Armadas españolas. Aunque existía cierta preocupación sobre la dependencia en áreas de inteligencia y tecnología militar, la ministra Margarita Robles dio por finalizado el vínculo industrial con Israel en septiembre de 2025.

El documento también resalta que la política española de exportaciones de defensa prioriza el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y seguridad internacional, condicionando la concesión o denegación de licencias de exportación no solo a la legislación nacional, sino también a los compromisos internacionales asumidos por España y la Unión Europea.