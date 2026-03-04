El Congreso de Estados Unidos solicita la comparecencia de Bill Gates por el caso Epstein

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, James Comer, ha defendido que el panel legislativo “continúa buscando la verdad para los supervivientes y para todos los estadounidenses”, resaltando que algunas de las personas más influyentes a nivel mundial han sido mencionadas en los documentos relacionados con Jeffrey Epstein. Tal como publicó el medio que dio a conocer la convocatoria, entre quienes deberán comparecer ante el Congreso se encuentra Bill Gates, cofundador de Microsoft y figura relevante tanto en la filantropía como en el sector tecnológico. El comité solicitó la declaración de Gates y de otros altos ejecutivos para esclarecer la naturaleza de sus vínculos con el empresario fallecido, quien cumplía condena por delitos sexuales.

De acuerdo con el mismo medio, James Comer envió una carta formal también al cofundador de Apollo Global Management, Leon Black, a quien señaló como “la persona que más dinero ha transferido a Jeffrey Epstein”. Comer afirmó en una entrevista con la cadena Fox que “llevará a todos” los mencionados en los archivos de Epstein ante el Congreso para someterlos a interrogatorio, insistiendo en la importancia de arrojar luz sobre estos contactos y transacciones. El objetivo de estas comparecencias radica en esclarecer la relación entre Epstein y distintos empresarios, filántropos y exfuncionarios.

Entre las personas citadas por el comité figura también Kathryn Ruemmler, exasesora de la Casa Blanca, junto a Doug Band, quien fue asistente del expresidente Bill Clinton. Asimismo, la lista incluye a Ted Waitt, fundador de Gateway, Inc., y a Lesley Groff y Sarah Kellen, quienes trabajaron como asistentes directas de Epstein. Estos nombres fueron anunciados por Comer a través de una publicación realizada en sus redes sociales.

Según informó la fuente, Bill Gates ha sido una de las figuras cuyas conexiones con Epstein han generado atención pública previamente, tras la difusión de una fotografía en la que ambos aparecían juntos. Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda de Nueva York en 2019, mientras esperaba juicio por nuevas acusaciones de tráfico sexual y abuso de menores, hechos que continúan originando investigaciones y revelaciones sobre sus asociaciones con individuos influyentes en áreas como la tecnología y las finanzas.

El medio reportó que, además de la citación formal, el Comité de Supervisión ha solicitado entrevistas a siete personas adicionales relacionadas con el círculo de Epstein. Desde la presidencia de dicho comité se insiste en que el proceso busca justicia no solo para las víctimas directas de Epstein, sino para toda la sociedad estadounidense, dada la repercusión que las implicaciones del caso tienen en diversos sectores.

El escándalo vinculado a Jeffrey Epstein ha puesto bajo escrutinio las conexiones de diversos personajes de alto perfil. Las pesquisas del Congreso estadounidense pretenden determinar tanto la profundidad de los lazos personales y profesionales como la existencia de posibles transacciones financieras entre Epstein y figuras públicas relevantes. Según consignó la fuente, el comité considera que solo un escrutinio público permitirá aclarar todas las incógnitas que giran en torno a las relaciones y beneficios obtenidos por quienes mantuvieron contacto con el empresario.

El proceso en la Cámara de Representantes se presenta como una de las investigaciones más significativas que afronta actualmente el mundo corporativo y político en Estados Unidos, según detalló el medio. Las convocatorias reflejan la determinación del Congreso para examinar el grado de involucramiento de cada persona citada en las actividades de Epstein, tomando en cuenta tanto documentos oficiales como testimonios en sala.

En este contexto, la exposición de las conexiones entre Epstein y empresarios, asistentes y exempleados de la Casa Blanca se desarrolla bajo una supervisión estricta. Las acciones del comité buscan transparentar las relaciones que giraron en torno al entorno empresarial y político del empresario fallecido, aportando datos sobre la magnitud de sus vínculos e influencia. La Cámara de Representantes seguirá sumando testimonios y revisando documentos mientras avanzan las diligencias.