El Congreso de Estados Unidos llama a Bill Gates a declarar sobre el caso Epstein

James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, enfatizó en una entrevista televisiva que algunas de las figuras más influyentes a nivel global aparecen mencionadas en los documentos vinculados a Jeffrey Epstein. Con esta declaración, aseguró que tiene la intención de convocar a todas esas personas para formularles preguntas directas en el marco de la investigación que el Congreso lleva adelante. Esta línea de acción se contextualiza en la más reciente decisión del citado comité: llamar a declarar al filántropo y cofundador de Microsoft, Bill Gates, con el objetivo de profundizar en las pesquisas relacionadas con las posibles conexiones entre distintas personalidades y el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

De acuerdo con la información difundida por el medio, el llamado a comparecer de Bill Gates se formalizó mediante una carta enviada por James Comer. El documento también fue dirigido a Leon Black, cofundador de Apollo Global Management, a quien el propio presidente del comité identificó como “la persona que más dinero ha transferido a Jeffrey Epstein”. Comer hizo especial hincapié en la gravedad de las revelaciones consignadas en los archivos relacionados con Epstein, destacando la magnitud e influencia de los individuos implicados y reiterando que el propósito principal del comité es esclarecer los hechos tanto para las víctimas como para la ciudadanía estadounidense.

El medio detalló que, junto a Gates y Black, también deberán responder ante el comité otras siete personas, citadas para entrevistas formales cuyos detalles serán transcriptos. Entre las personas convocadas figuran la abogada Kathryn Ruemmler, que fue asesora durante la administración demócrata, y Doug Band, exasistente del expresidente Bill Clinton. Ted Waitt, fundador de Gateway, Inc., integra también la lista. Además, James Comer incluyó a dos asistentes que habrían trabajado estrechamente con Epstein, Lesley Groff y Sarah Kellen, que ya han sido señaladas en investigaciones previas respecto al entorno operativo de Epstein.

Según publicó la cadena Fox y corroboró el medio citado, la motivación explícita del Comité de Supervisión es avanzar en la obtención de información relevante que permita clarificar el alcance real de los vínculos entre Epstein y figuras del mundo empresarial, político y financiero. El proceso de citación, según indicó Comer, es parte de los esfuerzos continuos para favorecer la transparencia y atender la demanda de justicia de los supervivientes. El presidente del comité insistió en que la investigación pretende dilucidar no sólo la naturaleza de las relaciones personales o financieras entre Epstein y los convocados, sino también determinar la posible existencia de actuaciones fuera de la legalidad.

Entre los elementos expuestos por la prensa estadounidense, se recordó que existen pruebas documentales y gráficas que vinculan a personas del listado, como es el caso de Bill Gates, quien aparece en al menos una fotografía junto a Epstein. El contexto de la investigación incluye el antecedente del fallecimiento de Jeffrey Epstein en 2019, cuando fue encontrado sin vida en su celda de una prisión en Nueva York, hecho que generó numerosas interrogantes sobre sus relaciones y la posible protección o encubrimiento de su red de contactos.

El proceso que dirige James Comer prevé la realización de comparecencias presenciales y entrevistas transcriptas, hasta el momento limitadas a las personas específicas mencionadas. De acuerdo con la información que circula en los medios estadounidenses, cada convocatoria busca abordar los hechos con mayor minuciosidad y extraer detalles que hasta ahora no han sido esclarecidos en las investigaciones judiciales previas.

El medio subrayó que el Comité de Supervisión mantiene una política activa de comunicación con el público sobre los avances en cada etapa de la investigación. Esto incluye la difusión de los nombres de quienes han sido llamados a declarar, así como declaraciones oficiales de los miembros del comité relacionadas con las diligencias en curso y la justificación de las citaciones formuladas durante el proceso.

Finalmente, la atención mediática se ha concentrado en la trascendencia de las personas involucradas y en las posibles nuevas revelaciones que puedan surgir a partir de las declaraciones requeridas por el Congreso. La comparecencia de Bill Gates y otros importantes empresarios y políticos ante el órgano legislativo estadounidense representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre las relaciones, negocios y contactos que mantuvo Jeffrey Epstein con figuras de alto perfil a nivel internacional, de acuerdo con el seguimiento que realiza el medio citado.