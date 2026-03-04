China pide a EEUU dejar de "instrumentalizar el comercio" tras las amenazas a España

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, enfatizó durante una rueda de prensa la importancia de preservar la estabilidad en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores internacionales para el comercio de petróleo y gas. Destacó que cualquier alteración en la región afecta los intereses de la comunidad internacional, y llamó a cesar las operaciones militares y evitar un aumento en la tensión, en referencia directa a la reciente ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según publicó el diario estatal chino 'Global Times', la diplomática advirtió que prolongar el conflicto tendría un impacto negativo en la economía global y puso énfasis en la urgencia de poner fin a las hostilidades.

Esta declaración surge luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a España por no autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón en el contexto de la operación militar lanzada desde el sábado por Washington y Tel Aviv contra territorio iraní. Según informó 'Global Times', las declaraciones de Trump incluyeron amenazas dirigidas a Madrid relacionadas tanto con la contribución española al gasto en defensa —el mandatario cuestionó que España se negara a elevarlo hasta el 5% del Producto Interno Bruto— como con la disponibilidad de las instalaciones militares para operaciones de la OTAN. Trump calificó a España como un aliado “terrible” dentro de la Alianza Atlántica y manifestó dudas sobre la capacidad legal de España para restringir el uso de las bases.

De acuerdo con lo detallado por el medio estatal chino, Mao Ning respondió de forma directa a la postura de la Casa Blanca y rechazó la tendencia de Estados Unidos a condicionar cuestiones comerciales internacionales a disputas políticas o militares. “El comercio no debe instrumentalizarse ni usarse como arma”, declaró Mao, reiterando la oposición de Pekín a que intereses comerciales se vean afectados por decisiones políticas externas. Según consignó 'Global Times', la portavoz señaló que las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán infringían normas internacionales y cuestionó su legitimidad bajo el derecho internacional.

El intercambio diplomático se produce dentro de un escenario de creciente tensión en Oriente Próximo, después de que, según el gobierno chino, la reciente escalada militar pusiera en peligro la seguridad de una ruta clave para el suministro energético mundial. Mao subrayó que la protección de la seguridad en la zona del estrecho de Ormuz resulta una prioridad compartida por la mayoría de países y vinculó la estabilidad de esta conexión marítima con la resiliencia y el buen funcionamiento del comercio global, de acuerdo con las declaraciones recogidas por el diario chino.

Durante su intervención, según reportó el 'Global Times', Mao Ning reclamó un mayor compromiso internacional para frenar toda acción que agrave la crisis, e instó tanto a Washington como al resto de actores implicados a prevenir una escalada mayor que podría afectar aún más la economía internacional. La situación en torno al uso de las bases militares en territorio español permanece sin cambios, mientras la administración estadounidense volvió a cuestionar los mecanismos de decisión que permiten a España ejercer controles sobre su propio espacio militar, según lo relató el medio estatal chino.

La reacción de China se enmarca en su histórica defensa del principio de no injerencia en asuntos internos de otros países y en su rechazo a la instrumentalización de la economía global como herramienta de presión política. La portavoz del Ministerio de Exteriores sostuvo que la vinculación entre comercio y disputas militares pone en riesgo la prosperidad económica de numerosos países dependientes del flujo energético a través del estrecho de Ormuz.

En este contexto, la posición de España respecto al uso de sus bases militares ha despertado tanto tensiones diplomáticas como nuevas preocupaciones en los ámbitos de defensa y seguridad aliados. El presidente estadounidense, de acuerdo con lo que publicaron los medios, aprovechó la visita de Friedrich Merz, canciller alemán, a Estados Unidos para elevar sus críticas hacia los socios europeos menos dispuestos a incrementar el presupuesto en defensa y que obstaculizan el acceso militar a instalaciones clave en el continente.

El medio 'Global Times' detalló que, para China, tanto la estabilización de rutas comerciales como la contención del conflicto en el Golfo Pérsico constituyen cuestiones que deben abordarse al margen de presiones bilaterales o intentos de coacción política. La portavoz remarcó este mensaje a la comunidad internacional y subrayó que la seguridad energética y comercial requiere de cooperación y apego a las normas internacionales, sin recurrir a amenazas ni sanciones.