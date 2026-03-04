Agencias

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, complicidad en estado puro en su romántico paseo por Madrid

Rumores sobre una posible separación quedaron en el pasado tras la aparición de la actriz y el entrenador en la capital, donde compartieron almuerzo e instantes de cercanía que confirman la estabilidad de su relación sentimental

A raíz de su reciente traslado a Vitoria vinculado a su fichaje como entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores organizó un encuentro con Blanca Romero en Madrid que excluyó toda distancia entre ambos y sirvió para demostrar la continuidad de su vínculo sentimental. Según publicó el medio que aporta la información, esta reunión se desarrolló tras semanas de especulaciones en torno a una posible ruptura, las cuales habían surgido después de que la actriz eliminara imágenes de la pareja en sus redes sociales.

El medio detalló que la actriz, protagonista de 'Pura sangre', viajó desde Gijón hasta la capital para mantener un plan conjunto con el exfutbolista, quien hasta ese momento residía en Madrid. Tras la cita, quedaron disipados los rumores de distanciamiento, ya que ambos compartieron gestos de cercanía e instantes que reflejaron armonía en su relación. Blanca Romero había declarado previamente, a modo de broma, que “le dejo todos los días porque las reconciliaciones son maravillosas”, negando al mismo tiempo la existencia de una fuerte discusión que pudiera haber provocado un quiebre.

Durante su encuentro, la pareja disfrutó de un almuerzo en un conocido restaurante de la Milla de Oro madrileña, donde se les vio intercambiando sonrisas, confidencias y signos claros de complicidad. El ambiente distendido marcó la tónica de la jornada, según consignó la fuente original, con imágenes que capturaron la naturalidad de ambos en un paseo posterior en las calles de la ciudad. Los detalles aportados por el medio destacaron la actitud atenta de Quique Sánchez Flores, quien se ocupó de transportar el bolso de Blanca Romero mientras ella optaba por una vestimenta relajada: pantalón acampanado marrón, suéter negro y bailarinas con estampado animal print.

La pareja, que mantiene una relación discreta desde hace más de cuatro meses, reapareció públicamente en una jornada que fue interpretada como confirmación de su estabilidad emocional. El reencuentro se produjo durante un periodo en el que Sánchez Flores se encuentra instalado en Vitoria por razones laborales, lo que lo sitúa geográficamente más cerca de Gijón, la ciudad donde reside Blanca Romero. Esta coincidencia logística resultó relevante para el desarrollo de la vida de ambos, permitiéndoles coincidir y compartir tiempo en la capital.

Según informó el medio, la familia de Quique Sánchez Flores también se vio aludida en la cobertura del encuentro, al recordarse que él es primo de Lolita y Rosario Flores, detalle que perfila su pertenencia a uno de los clanes artísticos más conocidos de España. La jornada en Madrid se inscribió en la serie de momentos privados que la pareja ha preferido resguardar en su cotidianidad, aunque sin dejar de aparecer juntos para contrarrestar versiones sobre una supuesta distancia.

El desarrollo de la relación entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, hasta ahora mantenido con discreción, parece afianzarse tras este episodio en Madrid, de acuerdo al enfoque del medio. Este encuentro público llegó tras las recientes decisiones profesionales de Sánchez Flores y las modificaciones respectivas en sus lugares de residencia, ingredientes que integran el contexto actual de sus vidas.

Diferentes versiones recogidas previamente por la prensa sobre una posible ruptura quedaron de este modo sin asidero, según la reconstrucción del medio, que dio cuenta de un ambiente de normalidad y reciprocidad durante la jornada compartida por los protagonistas. La exposición de su relación, que en esta oportunidad incluyó un paseo distendido y la atención mutua, contrasta con las publicaciones anteriores en redes sociales que habían alimentado la incertidumbre en torno a su estatus sentimental.

