VÍDEO: El Gobierno responde a Trump que si quiere cortar el comercio debe respetar los acuerdos con la UE

La respuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la ausencia de temor a consecuencias tras la negativa española a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para una operación de Estados Unidos contra Irán, anticipó una escalada de declaraciones entre ambos gobiernos. Albares aclaró ante los medios, según informó Europa Press, que la operación no cuenta con respaldo de la ONU ni se ajusta al convenio bilateral existente con Washington, que regula la utilización de estas instalaciones bajo soberanía de España. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Exteriores remarcó: “No esperamos en absoluto ninguna consecuencia”, añadiendo que no se recibió ningún contacto ni queja oficial desde la administración de Donald Trump.

La postura oficial de Moncloa surgió en respuesta a las amenazas expresadas por el presidente estadounidense, quien anunció desde el Despacho Oval, junto al canciller alemán Friedrich Merz, la decisión de cortar "todo el comercio" con España. El presidente Donald Trump calificó a España como un aliado “terrible” en el contexto de la negativa madrileña a colaborar en su estrategia militar y criticó la disposición del gobierno español, usando términos como “poco amistosa” para referirse a la actitud de La Moncloa. “Vamos a cortar todo el comercio”, expresó Trump, añadiendo que no quería tener “nada con España”.

De acuerdo con Europa Press, fuentes gubernamentales españolas respondieron subrayando que cualquier revisión o ruptura en la relación comercial por parte de la Casa Blanca debe realizarse bajo respeto a las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales existentes entre la Unión Europea y Estados Unidos. Además, Moncloa garantizó que España dispone de los recursos necesarios para contener posibles impactos derivados de posibles medidas restrictivas, así como para apoyar a los sectores afectados y diversificar las cadenas de suministro, tal como detalló el medio.

El Gobierno español destacó en sus declaraciones que el marco legal y los tratados internacionales constituyen la base de todas las relaciones comerciales, y recordó que España es una potencia exportadora dentro de la Unión Europea, con vínculos económicos con 195 países, incluido Estados Unidos. Europa Press citó a fuentes oficiales que insistieron en la importancia del respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional como condiciones fundamentales para el libre comercio y la cooperación económica internacional.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez enfatizó también su pertenencia a la Alianza Atlántica y defendió que España cumple con los compromisos adquiridos como miembro clave de la OTAN. Moncloa replicó a Trump ante sus críticas por no alcanzar el 5% del PIB dedicado a defensa, argumentando que el país contribuye de manera significativa a la seguridad europea y se mantiene alineado con los compromisos adoptados en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya.

Sobre el futuro de las relaciones comerciales, el Gobierno reiteró que su objetivo permanece enfocado en la defensa del libre comercio y en la búsqueda de la cooperación entre países, siempre sustentado en el respeto a la legalidad internacional y la autonomía empresarial. Según publicó Europa Press, las autoridades insistieron en que esas metas responden a la demanda de la ciudadanía por obtener más prosperidad y no enfrentar mayor número de dificultades, en clara respuesta a las declaraciones de Trump. Además, el Ejecutivo subrayó que la relación económica que ha mantenido históricamente con Estados Unidos ha resultado beneficiosa para ambas partes y abogó porque ese carácter constructivo se mantenga.

Las declaraciones de Trump y la reacción del Gobierno español se produjeron en medio de tensiones por la negativa a involucrar a España en una intervención militar que no cuenta con el aval de Naciones Unidas y que queda fuera de los límites establecidos por el acuerdo bilateral vigente sobre el uso de las bases militares. Europa Press señaló que el Ejecutivo español no solo se mostró preparado para responder a posibles medidas comerciales de la administración estadounidense, sino que también manifestó su disposición a defender los intereses de las empresas españolas y de la Unión Europea ante cualquiera eventualidad.

Durante los intercambios públicos, Moncloa aseguró que no ha habido contactos recientes ni quejas formales del Gobierno de Estados Unidos acerca de la negativa a sus requerimientos militares, y recalca que la decisión de impedir el uso de las infraestructuras militares españolas está basada en la soberanía nacional y el cumplimiento estricto de los compromisos internacionales.

El Gobierno de España reiteró que, en caso de que la administración norteamericana prosiga con su intención de suspender las relaciones comerciales, deberá atenerse a los acuerdos internacionales firmados y respetar la autonomía de las empresas privadas, según confirmaron diversas fuentes consultadas por Europa Press. Tanto desde el ámbito diplomático como desde el económico, el mensaje oficial se centró en garantizar la protección de los intereses españoles y europeos, así como en asegurar la resiliencia de su economía ante cualquier posible desafío derivado de las tensiones con Estados Unidos.