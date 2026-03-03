Panamá pide "garantías procesales" y "acceso consular" para sus ciudadanos detenidos en Cuba

Las autoridades de Panamá han pedido "garantías procesales" y "acceso consular" para una decena de sus ciudadanos detenidos en Cuba y acusados de subversión por la supuesta difusión de propaganda contraria a La Habana, tal y como han afirmado las fuerzas de seguridad cubanas.

El Ministerio de Exteriores panameño ha informado en un comunicado de que la Embajada en Cuba ha confirmado el arresto de todos ellos, al tiempo que ha indicado que, "desde el primer momento, se han realizado las gestiones formales ante el Ministerio de Exteriores de Cuba para conocer su situación jurídica, garantizar su integridad física y asegurar el pleno respeto a sus derechos conforme al Derecho Internacional y la legislación vigente".

"De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades cubanas, el caso se encuentra en etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes", recoge el texto.

Asimismo, ha sostenido que el Gobierno panameño actuará "con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de los derechos de sus ciudadanos, respetando al mismo tiempo la soberanía y el marco jurídico de Cuba".

No obstante, ha instado a La Habana a actuar con "respeto al Estado de Derecho y los Derechos Humanos". "Reiteramos nuestro compromiso de mantener informadas a las familias por los canales oficiales y de brindar la asistencia consular necesaria", ha añadido.

El Ministerio del Interior de Cuba informó el lunes sobre la detención el pasado sábado de estos diez ciudadanos panameños supuestamente vinculados a la difusión de "propaganda contra el orden constitucional", delito regulado en el artículo 124 del Código Penal del país.