Orbán reclama a Von der Leryen que obligue a Zelenski a reactivar el envío de petróleo ruso por el Druzhba

El primera ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha instado este martes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a forzar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "a cumplir los acuerdos" que obligan a Ucrania a reanudar el transporte de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

Se trata de la enésima cuestión que mantiene enfrentados a Orbán y Zelenski, cuya relación ha empeorado sustancialmente como consecuencia de la postura del Gobierno húngaro con respecto a la invasión rusa de Ucrania.

Orbán ha rechazado las excusas presentadas por Zelenski para no reabrir el oleoducto y ha reiterado que Hungría bloqueará cualquier decisión en favor de Ucrania que se presente en Bruselas hasta que el presidente ucraniano recupere "el sentido común".

"Quiere que estemos agradecidos con Ucrania, mientras cierra el oleoducto que abastece a Hungría. ¡Qué descaro!", ha denunciado Orbán en sus redes sociales.

Por su parte, la Comisión Europea ha asegurado que no tiene conocimiento de esta última queja de primer ministro húngaro, pero que será "leída, estudiada y respondida" una vez tengan acceso a ella.

Asimismo, ha trasladado a Europa Press a través de un portavoz que la Comisión está en contacto constante tanto con Ucrania como con los Estados miembro afectados, en referencia a Hungría y Eslovaquia, y que "no hay novedades".

Además, ha informado de que Von der Leyen y Zelenski tienen prevista una conversación telefónica este martes en la que esta cuestión puede ser abordada.

Las autoridades húngaras vienen denunciando en las últimas semanas que el cierre del tramo ucraniano del oleoducto Druzhba --el más grande del mundo y unión entre Rusia y Europa Central-- es un ataque a la seguridad energética de su país, más después de la guerra en Oriente Próximo entre Estados Unidos e Irán.

Desde Ucrania han venido argumentando que el cierre se debe a las labores de reparación del oleoducto debido a los ataques rusos de las últimas semanas. Sin embargo, Hungría sostiene que el bloqueo responde a cuestiones políticas en represalia por su postura con respecto a la guerra.

Hungría ha respondido dejando de suministrar diésel a Ucrania y bloquenado un préstamo de guerra de Bruselas a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros.

EuropaPress

