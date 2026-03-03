Muere Fernando Ónega a los 78 años

“Me ha donado un riñón. Había discrepancias. Yo tenía las arterias hechas una mierda de tanto fumar y entonces había dudas de si se me debía trasplantar un riñón o no”, relató Fernando Ónega sobre el trasplante que recibió en 2021, intervención que resultó posible gracias a Ángela Rodrigo, su esposa. Esta vivencia personal se suma al extenso recorrido profesional del periodista, cuya muerte a los 78 años marca el cierre de una etapa en la historia del periodismo español. Según publicó el medio, familiares, colegas y amigos se preparan para despedirlo en la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia, en Madrid.

Tal como consignó la fuente, Ónega fue reconocido como un referente destacado en la profesión y como una figura ejemplar para varias generaciones de periodistas. Su influencia se extiende además a su legado familiar, ya que tanto Cristina Ónega como Sonsoles Ónega, sus hijas, han seguido sus pasos dentro del panorama informativo nacional. Cristina Ónega lidera la Dirección del Canal 24 horas de Televisión Española, mientras Sonsoles Ónega presenta el programa 'Y ahora Sonsoles', consolidando el impacto familiar en los medios de comunicación.

De acuerdo con lo informado, la trayectoria de Fernando Ónega abarca cargos de relevancia dentro de importantes medios de comunicación, como la dirección de los informativos de la Cadena Ser y de la COPE, así como la dirección general de Onda Cero. Estos puestos le permitieron marcar el desarrollo del periodismo radiofónico y escrito en diferentes etapas. Su labor no se limitó al ámbito periodístico tradicional, sino que también alcanzó el entorno político. Fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno durante el mandato de Adolfo Suárez, cargo desde el cual redactó la mayoría de los discursos relevantes del entonces presidente, incluido el reconocido "Puedo prometer y prometo".

Como recuerdan medios como el citado, su legado incluye no solo su producción periodística en radio y prensa, sino la autoría de varios libros. Entre las obras escritas por Fernando Ónega destacan títulos como 'El termómetro de la vida', 'Juan Carlos I' y 'Qué nos ha pasado, España', publicaciones en las que analizó la evolución sociopolítica del país en diferentes momentos. Dichas contribuciones bibliográficas complementaron su papel en los medios y expandieron su presencia en el análisis de la actualidad.

El periodista, que dedicó más de medio siglo al oficio, se mantuvo activo hasta etapas recientes y fue un referente para compañeros del sector que vieron en él una guía profesional. La admiración hacia su trabajo trascendió generaciones, consolidando su imagen como maestro y como motor de reflexión acerca de los retos y los valores del periodismo en España. El medio que reportó su fallecimiento indicó que su ausencia deja un vacío tanto entre los profesionales del sector como en la memoria de quienes siguieron su trayectoria.

La relación de Fernando Ónega con su familia también fue destacada públicamente. Además de su estrecho vínculo con sus hijas y su esposa, la experiencia del trasplante renal en 2021, narrada en primera persona, puso de manifiesto los desafíos de salud que enfrentó en los últimos años. Según describió entonces el propio Ónega, la intervención estuvo rodeada de dudas médicas debido a su estado cardiovascular, pero la intervención se llevó a cabo y aportó un testimonio más a la historia de superación y entrega que marcó su vida tanto profesional como personal.

Quienes coincidieron con Ónega resaltaron la huella que deja no solo en su familia, sino también en el periodismo y la política. El acto de despedida en la Casa de Galicia congregará a colegas, amigos y familiares, que tendrán la oportunidad de rendir tributo a una figura que desde sus inicios supo influir en la transformación de los medios en España. Según informaron los medios, el periodista ocupó un lugar destacado entre los comunicadores que gestionaron la información durante la etapa de la transición democrática y colaboró en la definición de mensajes clave para la historia política reciente.

Fernando Ónega, protagonista de hitos informativos y autor de algunos de los discursos políticos más emblemáticos del periodo democrático, supo transmitir el valor de la profesión a las generaciones futuras. Su familia, integrada por dos profesionales de la información, testimonia la vigencia de su influencia y su dedicación al oficio del periodismo. Tal como detalló el medio, la apertura de la capilla ardiente da lugar a un capítulo final en el que quienes compartieron vida y trabajo con él podrán decir adiós a un profesional cuya carrera estuvo marcada por el compromiso con la actualidad y la palabra.