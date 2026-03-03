Morant anuncia que Alicante acogerá 3 conferencias sobre Ciencia y Educación en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana

Las próximas jornadas de debate ministerial que tendrán lugar en Casa Mediterráneo, en Alicante, previas a la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, situarán a la ciudad alicantina como punto de encuentro para el diálogo internacional en materia de ciencia, tecnología, innovación y educación superior. Según informó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Alicante será la sede de tres conferencias clave los días 21 y 22 de octubre de 2026, donde representantes de los países iberoamericanos abordarán estrategias para fortalecer la cooperación regional en investigación y formación académica.

El Ministerio detalló que estos encuentros incluirán la VII Conferencia Iberoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación, la IV Conferencia Iberoamericana de Educación Superior y la II Conferencia Iberoamericana Ministerial conjunta de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Todas estas reuniones ministeriales se celebrarán en Casa Mediterráneo y están coordinadas por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y por España, que ejerce de Secretaría Pro Tempore en esta edición. La XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno tendrá lugar en España en el mes de noviembre de 2026, siguiendo a las conferencias preparatorias de Alicante.

Tal como publicó el Ministerio, la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, subrayó la relevancia estratégica de celebrar estas conferencias en España. Según expresó, "la celebración de estas conferencias en Alicante sitúa a España en el centro del diálogo iberoamericano en ciencia y educación superior", lo que refuerza el papel del país como referente en cooperación, innovación y talento para la región. Morant insistió en que el objetivo de estos espacios de debate es fortalecer el Espacio Iberoamericano del Conocimiento, promoviendo políticas públicas orientadas al fomento de la investigación, la innovación y la mejora de la educación superior en la región.

El Ministerio remarcó que otro de los fines de estas conferencias es facilitar la construcción de redes de conocimiento compartido entre universidades, centros de investigación y sistemas de innovación de los países iberoamericanos, mediante el impulso de iniciativas conjuntas. Estas redes pretenden alcanzar una educación superior de calidad, que sea inclusiva y conectada, conforme a las prioridades marcadas por la agenda iberoamericana.

Según detalló el Ministerio en su comunicado, la organización y coordinación de estas conferencias cuentan con la participación activa de la Segib, cuya labor principal radica en servir como plataforma de apoyo y coordinación entre los diferentes países miembros. España, como Secretaría Pro Tempore, lidera la agenda de estos trabajos en el periodo inter-cumbres.

Las Cumbres Iberoamericanas, recordó el Ministerio, congregan a los 22 países integrantes de la comunidad iberoamericana: 19 naciones de América Latina de habla hispana y portuguesa, junto con España, Portugal y Andorra. Este foro internacional fomenta el diálogo y la cooperación en ámbitos considerados prioritarios para los Estados miembros, como la economía, la educación, el medio ambiente y los derechos humanos. Según consignó el Ministerio, albergar estas conferencias en Alicante permitirá impulsar la relevancia internacional de España en la agenda del conocimiento compartido y el desarrollo académico regional.

La agenda de la XXX Cumbre Iberoamericana estará precedida por un contexto de trabajo colaborativo promovido a través de las conferencias en Alicante. El Ministerio señaló que las ediciones previas de estos encuentros han servido de marco para definir compromisos y líneas de acción conjunta, abordando los retos globales emergentes a partir de la cooperación entre los distintos sistemas de ciencia y educación superior de cada país. El Ministerio explicó que el objetivo general de la próxima edición sigue siendo favorecer la conexión de conocimientos y recursos técnicos, facilitar la movilidad académica y promover la colaboración en torno a los desafíos tecnológicos, así como reforzar las capacidades científicas y formativas de la región.

La contribución de España, según puntualizó el Ministerio, se centra en consolidar su liderazgo en la cooperación internacional iberoamericana en materia de educación superior e investigación, al mismo tiempo que se reafirma el compromiso nacional con las metas del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. Como plataforma de referencia, las conferencias buscan generar acuerdos y mecanismos concretos que traduzcan el consenso político en acciones que impacten en las comunidades académicas y científicas de los países participantes.

Estos encuentros constituyen una parte integral de la agenda internacional de 2026, dado el papel de España como país anfitrión de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El Ministerio remarcó que la celebración de estas conferencias pone en valor el potencial de Alicante y de Casa Mediterráneo para recibir delegaciones ministeriales y técnicas que trabajen en el diseño de estrategias regionales de futuro, de acuerdo con las prioridades compartidas por la comunidad iberoamericana.