Lorente (MSC) avisa que el conflicto en Oriente Medio es "muy alarmante" y "lo vamos a acusar en todos los bolsillos"

Las rutas marítimas globales enfrentan modificaciones obligadas debido al cierre del Estrecho de Ormuz, situación que lleva a navieras como MSC a suspender su actividad en el Golfo Árabe y el mar Rojo, según detalló el medio Europa Press. Francisco Lorente, presidente de MSC España, declaró en el I Congreso Nacional del Sector Portuario, realizado en València, que la escalada del conflicto en Oriente Medio tras los ataques recientes de Estados Unidos e Israel a Irán, junto a la interrupción del tráfico marítimo en la región, generará un encarecimiento significativo de los servicios y productos a nivel mundial, con efectos directos para consumidores y empresas.

De acuerdo con Europa Press, Lorente advirtió que la situación en Oriente Medio resulta "muy alarmante" para el sector, aunque todavía considera que existe un margen de control. Durante su intervención, subrayó que la crisis ya repercute de forma directa en los flujos comerciales relacionados con el Golfo Pérsico y el mar Rojo, lo cual implica consecuencias inmediatas en el comercio internacional. Explicó que los servicios energéticos y logísticos, cruciales para la economía global, experimentan ya afectaciones que se manifestarán en todos los sectores productivos y, por consiguiente, en el costo de vida para la ciudadanía.

Según las declaraciones consignadas por Europa Press, Lorente señaló que la agravación del conflicto hace que cada día la circunstancia se torne más perjudicial para el comercio ferroviario. Argumentó que la alteración de las rutas provoca que sea "inevitable" la subida generalizada de los precios, pues los barcos deben realizar trayectos mucho más extensos y costosos para esquivar las zonas conflictivas. Ante esta presión sobre los costos logísticos, los precios finales de fletes y mercancías subirán y este efecto se trasladará al consumidor final.

El presidente de MSC España indicó que desde el inicio de la crisis la empresa decidió suspender de inmediato los tráficos hacia y desde el Golfo Árabe y el mar Rojo, como reportó Europa Press. Frente a la imposibilidad de operar por estas rutas, MSC desvía sus barcos alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Esta alternativa geográfica significa trayectos más largos, mayores costos operativos y, en consecuencia, un incremento en los precios del transporte marítimo internacional. Lorente afirmó que esta decisión impactará de forma clara sobre los usuarios, quienes asumirán el encarecimiento del transporte en los precios de los productos y servicios diarios.

El directivo de MSC manifestó que la inseguridad asociada al actual escenario bélico constituye el aspecto más preocupante, sumado a la sensación general de incertidumbre. Además, advirtió que no solo los buques de su compañía, sino también las rutas marítimas con mayor relevancia comercial, serán perjudicadas por este contexto. En términos cuantitativos, Lorente mencionó que, de las 1.500 escalas anuales de MSC, al menos un 90% experimentarán alguna afectación. Solo las rutas que conectan con Estados Unidos o Sudamérica podrían, por el momento, presentar menor impacto, pero reconoció que persisten muchas incertidumbres sobre el terreno que podrían implicar nuevas restricciones en cualquier momento.

Europa Press también consignó que Lorente evitó estimar las pérdidas económicas exactas que supondrá esta situación para la naviera, pero insistió en que el impacto será de gran magnitud por el número de operaciones y la red global de MSC, compuesta por mil barcos en todo el mundo. Puso como ejemplo el caso del Puerto de València, que habitualmente recibe unas 120 escalas de MSC al mes, lo que se traduce en cuatro salidas diarias hacia múltiples destinos internacionales. Lorente explicó que actualmente la naviera no puede aceptar ningún contenedor para el Golfo Árabe ni el mar Rojo, lo que afecta de forma directa a destinos como Jordania, Arabia Saudí y otros países que dependen de estos enlaces logísticos.

Dentro del análisis de cómo el cierre del Estrecho de Ormuz afecta el comercio global, Lorente destacó la posición de China como principal proveedor de mercancías a escala internacional. Explicó que los tráficos procedentes de China dependen fundamentalmente de las rutas bloqueadas, por lo que la interrupción trastoca no solo el despacho de productos manufacturados sino también el suministro de combustibles, dado que el cruce por el Estrecho resulta inhabilitado, según reportó Europa Press.

La preocupación expresada por el presidente de MSC España engloba tanto la magnitud de las repercusiones económicas como el riesgo de que la crisis se prolongue en el tiempo. Lorente manifestó en las declaraciones recogidas por Europa Press su deseo de que la situación se solucione con celeridad, aunque reconoció que anticipa una resolución que llevará más tiempo del deseado.