La argentina Pampa Energía gana 325 millones de euros en 2025, un 40% menos, y aumenta ventas en un 6%

La energética argentina Pampa Energía ha obtenido un beneficio neto atribuido de 377 millones de dólares (325 millones de euros) en 2025, lo que supone un descenso del 40% respecto al año anterior.

Las ventas repuntaron un 6% hasta los 1.998 millones de dólares (1.724 millones de euros) al cierre del ejercicio, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en los 1.009 millones de dólares (871 millones de euros), un 7% más, según se desprende del informe de cuentas correspondiente al 2025.

En el cuarto trimestre del año, el beneficio neto atribuido se ubicó en los 161 millones de dólares (138 millones de euros), un 51% por encima de la cifra registrada en el mismo período del 2024, y las ventas aumentaron un 16% hasta los 507 millones de dólares (437 millones de euros).

Por segmentos, las ventas de petróleo y gas aumentaron un 52% en el cuarto trimestre del año por la mayor producción de crudo en el bloque de Rincón de Aranda y a las mayores entregas de gas a Chile, mientras que las procedentes de la generación de electricidad registraron un alza del 24%. Las ventas de petroquímica descendieron un 7%.

Las reservas probadas de Pampa Energía ascendieron a 296 millones de barriles de petróleo equivalente (MBOE) al cierre del 2025, lo que supone un crecimiento del 28% respecto al año anterior.

Este alza se explica principalmente por una mayor cuantificación de reservas 'shale' en el yacimiento de hidrocarburos Vaca Muerta, impulsada por el incremento en la actividad de perforación y la puesta en marcha de pozos en Rincón de Aranda (+352%) y en Sierra Chata (+41%).