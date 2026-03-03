Agencias

La AIE se reúne para abordar la crisis de Oriente Próximo y su impacto en el mercado de petróleo y gas

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha convocado una reunión extraordinaria este martes para debatir las implicaciones de la situación de Oriente Próximo para la seguridad energética y las opciones de responder ante interrupciones del suministro de petróleo y gas.

"Ante los acontecimientos en Oriente Medio y las implicaciones para la seguridad energética, convoqué hoy una reunión extraordinaria de los gobiernos miembros de AIE para debatir la situación del mercado del petróleo y el gas y las opciones para responder a las interrupciones", ha confirmado el director de la AIE, Fatih Birol.

Con anterioridad, Birol había indicado que la institución adscrita a la Organización para la Cooperación y e Desarrollo Económico (OCDE) estaba monitoreando activamente la situación en oriente Próximo y sus posibles implicaciones para los mercados globales de petróleo y gas, asegurando el domingo que "han estado bien abastecidos".

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para el Viejo Continente, acumula una subida de más del 17% desde el pasado viernes, tras haber llegado a superar este martes los 85 dólares por primera vez desde el verano de 2024, aunque posteriormente moderaba su escalada ligeramente por encima de 83 dólares, con un repunte de más del 7% respecto del cierre del lunes.

Según un documento elaborado por la AIE que fue visto por Bloomberg News, la agencia, encargada de coordinar la liberación global de inventarios de petróleo durante periodos de perturbación del mercado, estaría lista para ayudar a estabilizar el mercado petrolero mundial, aunque el texto no mencionaría ningún plan para hacerlo.

La organización ha implementado cinco intervenciones de este tipo en los últimos 35 años, incluyendo la Guerra del Golfo de 1991, los huracanes 'Katrina' y 'Rita' en 2005, la crisis de Libia de 2011 y dos veces tras la invasión de Ucrania en 2022.

Además de la liberación de reservas de petróleo, los países miembros de la AIE disponen de otras medidas para mitigar el impacto de una interrupción del suministro, incluyendo medidas de restricción de la demanda, que oscilan desde actuaciones leves (como campañas de información pública) hasta moderadas y severas (como restricciones a la circulación o racionamiento de combustible), así como la sustitución de un tipo de combustible por otro, la activación de producción de emergencia para aumentar el suministro o la flexibilización temporal de las especificaciones del combustible, como las ambientales o de calidad.

La AIE cuenta con 33 países miembros, tras la reciente incorporación de Colombia en febrero de 2026. Cada país miembro de la AIE tiene la obligación de mantener reservas de petróleo equivalentes "a al menos 90 días de importaciones netas de petróleo" y estar preparado para responder colectivamente ante interrupciones graves del suministro que afecten al mercado petrolero mundial.

