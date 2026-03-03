Joaquín Sánchez y Susana Saborido, muy unidos un año después de su polémica con Claudia Bavel y su cuñado 'traidor'

La pareja formada por Joaquín Sánchez y Susana Saborido consolidó públicamente su relación al reafirmar sus votos matrimoniales en Las Vegas coincidiendo con su 25º aniversario, pocos meses después de haber protagonizado episodios de tensión familiar y rumores de crisis. Según publicó el medio que sirvió de fuente, el exfutbolista y su esposa, tras atravesar un periodo complejo derivado de acusaciones y declaraciones públicas, actualmente comparten proyecto televisivo junto a sus hijas y participan en eventos sociales, buscando mantener un perfil unido y alejado de las polémicas recientes.

De acuerdo con la misma fuente, la situación comenzó hace aproximadamente un año, cuando la creadora de contenido Claudia Bavel aseguró haber mantenido con Joaquín Sánchez intercambios de mensajes comprometidos y señaló intentos de encuentros durante viajes del exjugador a Barcelona. Al relato de Bavel se sumaron declaraciones de José Manuel Saborido, hermano de Susana, quien sostuvo públicamente que las supuestas infidelidades por parte de Joaquín habían sido reiteradas, y que su hermana prefería no confrontar directamente esos hechos. Estas aseveraciones de familiares y terceros situaron a la pareja en el centro de la atención mediática, generando un ambiente de crisis que se hizo eco en diversos medios.

Según consignó la fuente, frente a las insinuaciones y los señalamientos, la pareja se manifestó en defensa de la estabilidad de su vínculo, anunciando además que tomarían acciones legales contra quienes difundieran información que consideraran falsa o dañina. El matrimonio sostuvo una postura firme al rechazar las acusaciones y destacó su compromiso mutuo en reiteradas apariciones públicas. Poco después de enfrentar la polémica, Joaquín y Susana viajaron a Las Vegas donde decidieron reafirmar sus votos como muestra de superación a la adversidad y de renovación de su relación con motivo de sus 25 años de casados.

La publicación detalló que tras este episodio, la pareja ha presentado una imagen de unidad, mostrando su vida familiar a través del proyecto televisivo ‘El capitán en Japón’, emitido por Atresmedia. En este formato, acompañado por sus hijas Daniela, de 19 años, y Salma, de 15, la familia recorre ciudades emblemáticas de Japón interactuando y compartiendo experiencias ante las cámaras. El programa mezcla situaciones cómicas y choques culturales, con la particularidad de que ninguno de los cuatro domina el idioma japonés, lo que genera momentos que, según la cobertura original, han captado el interés del público.

Durante una visita al programa ‘El Hormiguero’, Joaquín Sánchez y Susana Saborido admitieron abiertamente haber superado una crisis y explicaron que durante ese periodo solicitaron la asistencia de una coach experta en relaciones de pareja. Según informaron en el espacio televisivo citado por la fuente, consideran que superaron ese episodio y que el proceso les permitió fortalecer su relación. La repercusión mediática continuó, al reaparecer José Manuel Saborido en el programa ‘El tiempo justo’, donde volvió a catalogar a su hermana como una “traidora”, sin que ello alterara la postura pública del matrimonio, que ha evitado contestar directamente a las nuevas acusaciones.

Tal como reportó la fuente, Joaquín Sánchez y Susana Saborido acudieron recientemente a la corrida benéfica de Jesulín de Ubrique en Guillena, Sevilla, evento ante el cual el exjugador evitó responder a las preguntas relacionadas con las polémicas familiares. A pesar del interés de los medios por obtener declaraciones sobre el hermano de Susana, tanto Joaquín como su esposa se mostraron tranquilos y enfocados en su asistencia al evento. En el recinto, Susana se ubicó en el tendido mientras que Joaquín presenció la faena desde la barrera, optando ambos por compartir el acto pero en espacios distintos.

A lo largo de este periodo, Sánchez y Saborido se han dedicado a reforzar su imagen pública a través de apariciones conjuntas y nuevos proyectos, además de demostrar determinación frente a las controversias. El programa familiar en Japón y las recientes declaraciones sobre la superación personal y de pareja marcan la actual etapa del matrimonio, que ha puesto el foco en su estabilidad familiar y en la exposición positiva a través de los medios, según relató la fuente utilizada.