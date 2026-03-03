Jesulín de Ubrique, las imágenes de su sorprendente cambio físico en su inesperada vuelta a los ruedos

Entre los asistentes a la plaza de toros de Guillena, en Sevilla, estuvo presente una serie de conocidos del mundo del espectáculo y el deporte que acompañaron a Jesulín de Ubrique en su regreso a los ruedos, después de un tiempo alejado por motivos de salud y lesiones. Según publicó Europa Press, el torero reapareció liderando un festival benéfico con el objetivo de apoyar a la familia de Loli Romero, una vecina de la localidad andaluza que resultó afectada por un incendio registrado durante 2025.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la reaparición de Jesulín no solo generó expectativa por la causa solidaria, sino que también sorprendió por el notable cambio en su apariencia física, con una imagen diferente a la que acostumbraba en su etapa previa como profesional activo. El matador de toros mostró una figura con algunos kilos adicionales, algo que no ocultó y que, lejos de restarle protagonismo, lo convirtió en el foco de atención en la plaza. El público asistente celebró su entrega en el ruedo, premiándolo con dos orejas y aplausos durante toda su actuación.

El evento reunió a otros destacados nombres del toreo, como Manuel Jesús "El Cid", David Fandila "El Fandi", Manuel Escribano, Ginés Marín y el novillero Javier Torres "Bombita", quienes compartieron cartel con Jesulín en una jornada en la que se lidiaron toros de la ganadería de Espartaco. La cita benéfica respondió a una convocatoria especial para recaudar apoyo después del siniestro que afectó a la familia de Romero en Guillena.

Durante la jornada se notó la ausencia de María José Campanario, esposa de Jesulín, quien se encuentra alejada de la vida pública tras su participación en el programa televisivo ‘El Desafío’, donde enfrenta diversas pruebas a pesar de la fibromialgia que padece. Según consignó Europa Press, el propio diestro reportó que María José está bien y dedicando tiempo a sus tres hijos, Julia, Jesús Alejandro y Hugo, tras el ciclo televisivo en el que participó.

Entre quienes sí acudieron a la plaza estuvieron Alejandra Ruiz de Rato, hija mayor de Patricia Rato y Espartaco, la modelo Laura Sánchez -pareja de Escribano-, el exfutbolista Joaquín Sánchez y su esposa, Susana Saborido, así como Humberto Janeiro, hermano del torero, quien, a pesar de estar en proceso de recuperación de una rotura en el peroné, no dejó de mostrar su respaldo a Jesulín durante esa tarde especial.

El propio Jesulín compartió su preocupación por el impacto que dejó el temporal de lluvias en su natal Ubrique, que causó daños significativos. "Han sido días muy difíciles, ha sido una cosa sobrenatural. Y bueno, pues poquito a poco el pueblo, la gente y todo se va recuperando. Pero la verdad es que lo que ha sido aquel rincón de la sierra ha sido una cosa bestial. ¡Bestial!", relató el torero a Europa Press. Añadió también su esperanza de que fenómenos así no se repitan y la importancia de que la población permanezca preparada para cualquier eventualidad de esa magnitud.

La participación del matador en la cita solidaria y su reencuentro con los ruedos fue marcada tanto por el objetivo altruista del festival taurino como por el interés generado en torno a su estado de salud y su aspecto físico actual. Europa Press reportó que, tras una temporada marcada por lesiones y problemas médicos, la presencia de Jesulín en la arena resultó un aliciente para los aficionados y vecinos, quienes respondieron con ovaciones a su desempeño.

El festival en Guillena, más allá de su propuesta benéfica, funcionó como una plataforma para el regreso de una de las figuras más mediáticas del toreo reciente en España, y permitió dimensionar el alcance de apoyo social que generan todavía estos eventos cuando se vinculan a causas humanitarias. Tal como publicó Europa Press, la cita en la localidad sevillana evidenció el respaldo popular con una nutrida asistencia y la atención mediática sobre la vuelta de Jesulín tras su periodo fuera del ruedo.

La jornada quedó marcada así por la solidaridad con la familia damnificada, la destacada presencia de profesionales y personalidades reconocidas, además de la reaparición activa y emotiva del torero, quien se apartó temporalmente del circuito taurino por sus problemas de salud y ahora centra su energía tanto en su familia como en actividades puntuales con fines sociales, según narró Europa Press.