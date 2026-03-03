Hugo González firma su mejor partido en NBA con un 'doble-doble' para ganar a los Bucks de Antetokounmpo

La marca histórica que ha superado Hugo González en su temporada debut se colocó al nivel de registros conseguidos anteriormente únicamente por Larry Bird durante su primer año con los Boston Celtics, según informó Europa Press. González, con solo 20 años, alcanzó cifras que no se veían en la franquicia desde el paso del legendario exjugador, consolidándose como uno de los principales nombres emergentes en el baloncesto español y la NBA.

El joven alero madrileño fue titular y protagonizó la mejor actuación de su carrera en la liga estadounidense durante el partido entre los Boston Celtics y los Milwaukee Bucks disputado el lunes. De acuerdo con Europa Press, González cerró el choque con 18 puntos y 16 rebotes. Además, sumó una asistencia, tres robos y colocó dos tapones en más de 35 minutos disputados sobre la pista del Fiserv Forum de Milwaukee.

Europa Press detalló que el español terminó el encuentro con un 47% de acierto en lanzamientos de campo (7 convertidos de 15 intentos) y un 37,5% en tiros de tres puntos (3 anotados de 8 intentos). El doble-doble registrado en este encuentro constituye el segundo de la temporada para González. Estos datos representan sus mejores registros en términos de anotación y rebotes desde que fuera elegido por Boston en el último 'Draft' tras su paso por el Real Madrid.

La superioridad de los Celtics se reflejó en el resultado final: 81-108 sobre los Bucks, quienes tuvieron en su referente Giannis Antetokounmpo a la figura más destacada, consiguiendo diecinueve puntos y once rebotes. No obstante, el conjunto local encadenó así su tercera derrota consecutiva, manteniéndose fuera de las plazas de 'play-in' de la Conferencia Este con un balance actual de veintiséis victorias y treinta y cuatro derrotas, según reportó Europa Press.

Payton Pritchard lideró la ofensiva de Boston aportando 25 puntos, cuatro rebotes y nueve asistencias. Además del propio González, otros cinco jugadores de la plantilla sumaron dobles dígitos en anotación, hecho que demostró la amplitud y regularidad del plantel dirigido por Joe Mazzulla. Tras completar este nuevo triunfo, los Celtics escalaron al segundo puesto de la Conferencia Este con un récord de cuarenta y una victorias y veinte derrotas.

Desde su llegada a la liga estadounidense en la última selección del 'Draft', González ha sido catalogado como una de las revelaciones de la temporada. Europa Press destacó que el alero madrileño ya había mostrado buenas sensaciones en partidos anteriores, pero logró consolidar esos progresos en un duelo ante uno de los oponentes más exigentes.

Frente a un rival liderado por Antetokounmpo y necesitado de victorias para mejorar su clasificación, la actuación de González cobró especial relevancia para el desenlace y la diferencia final en el marcador. La capacidad del jugador español para aportar puntos, rebotear y contribuir en defensa resultó decisiva y, junto a la labor colectiva de sus compañeros, permitió a Boston obtener una cómoda victoria en casa ajena.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el desempeño del exjugador del Real Madrid refuerza la presencia del baloncesto español en la NBA, contribuyendo asimismo a los buenos números colectivos de los Celtics, cuyas tres victorias consecutivas consolidan sus aspiraciones en la Conferencia Este para el tramo final de la competición regular.