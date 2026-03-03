Hezbolá reclama un ataque contra la base aérea de Ramat David en Israel

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha reclamado este martes la autoría de un ataque con drones contra la base aérea de Ramat David, situada al sureste de la localidad israelí de Haifa, en respuesta a los ataques del Ejército israelí sobre decenas de municipios del país, incluida su capital, Beirut.

El grupo ha precisado que ha atacado "los radares y salas de control" de la que constituye una de las tres principales bases de la Fuerza Aérea israelí, "con un escuadrón de drones", en una nota difundida a través de la cadena de televisión Al Manar --cuya sede en el sur de Beirut ha sido bombardeada durante la madrugada de este martes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)--.

Hezbolá ha justificado este ataque "en respuesta a la criminal agresión israelí que afectó a docenas de ciudades y pueblos libaneses, incluidos los suburbios del sur de Beirut".

El Ejército israelí ha efectuado una oleada de ataques contra el país vecino por segundo día consecutivo, tras emitir órdenes de evacuación a sus residentes, en particular en el barrio Haret Hreik y, en la última hora, en el de Hadath, ambos situados en el sur de la capital libanesa.

El portavoz en árabe de las FDI, Avichay Adraee, ha alegado que los habitantes "se encuentran cerca de instalaciones y objetivos pertenecientes a Hezbolá, que las FDI atacarán con fuerza próximamente" y ha extendido esta advertencia a más de 50 localidaes del este y el sur del país, incluidas Jiam, Marjayoun, Bint Jbeil, Nabatiyé y Sidón.

El grupo chií ha defendido este martes su ataque de la víspera contra territorio israelí como un "acto defensivo y derecho legítimo" tras más de un año de violaciones del alto el fuego por parte de las FDI, si bien antes alegó la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel el pasado sábado.

Más de 50 personas han muerto y otras 154 han resultado heridas a consecuencia de la "campaña ofensiva" iniciada por el Ejército israelí contra la capital y el sur de Líbano, que ha provocado el desplazamiento de al menos 29.000 ciudadanos, según las autoridades libanesas.

Cabe recordar que Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto el Gobierno libanés como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el partido-milicia chií, que exigen el fin de este despliegue.