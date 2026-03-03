El torero David de Miranda y la cantaora Argentina protagonizan un 'Mano a mano' "con sabor a Huelva"

El moderador José Enrique Moreno propuso el paralelismo entre el origen onubense de David de Miranda y Argentina como punto de arranque para una conversación que desbordó anécdotas, referencias y emociones en el ciclo cultural ‘Mano a mano’ de la Fundación Cajasol, llevado a cabo en Sevilla, según informó Cajasol en un comunicado. La charla se desarrolló en un teatro Cajasol lleno, en la edición número 75 de estos encuentros culturales, y reunió a dos figuras que reivindicaron su identidad y sus raíces, así como la relación profunda entre la tauromaquia y el flamenco.

De acuerdo con el comunicado de la Fundación Cajasol, la edición, que retomó el formato que vincula a una personalidad del espectáculo con un torero, contó con la participación de la cantaora Argentina y el torero David de Miranda, quien se encuentra a punto de comenzar la que calificó como la temporada "más trascendental" de su vida tras consolidarse en plazas como Málaga y Sevilla, donde fue considerado "triunfador absoluto" de la Feria de Abril. Fue en este contexto que ambos artistas abordaron el papel de la tierra y el mar de Huelva como elementos que han influido en su carácter y su arte.

Tanto David como Argentina compartieron su arraigo y afinidad con Trigueros, localidad de la que el torero lleva a gala su procedencia, mientras que la cantaora, nacida en Huelva, afirmó sentirse marcada por el entorno de esa población. Durante la conversación, organizada casi veinte años después del arranque de la iniciativa, emergieron los paralelismos entre la tauromaquia y el flamenco, así como las vivencias personales de los invitados.

La Fundación Cajasol detalló que, para la cantaora Argentina, la simbiosis entre ambos mundos artísticos se manifestó con naturalidad. Citó al cantaor Enrique Morente como ejemplo de esa unión y recordó en el escenario una experiencia significativa: “Fue una experiencia muy bonita”, expresó al relatar su actuación en la Plaza de Linares durante un festejo taurino.

David de Miranda, por su parte, habló de su vínculo emocional con la ciudad de Sevilla, mencionando sus visitas recurrentes a la Puerta del Príncipe y la plaza de toros. El diestro explicó que comparte con el flamenco elementos como el temple, el ritmo y el compás, que, según sus palabras, son “una fuente de inspiración para los toreros”. Para Argentina, la identidad de los intérpretes onubenses resulta inconfundible: “Cuando uno de Huelva abre la boca para cantar se nota que es de allí”. La artista relató la influencia del mar, el ambiente de El Rocío o la devoción a la Virgen de la Cinta en su arte, antes de improvisar un cante que, recogió la Fundación, generó la primera gran ovación de la noche.

En el desarrollo del encuentro, el recuerdo de históricos toreros de Huelva marcó la conversación. Nombres como Terrón, Chamaco y Litri se evocaron como referentes que forjaron el carácter del toreo en la región. David de Miranda relató cómo se siente cómodo en el toreo de cercanía pero con la aspiración de desarrollar una faena más larga y profunda, aludiendo a las enseñanzas y a la tradición heredada.

Argentina compartió la conexión especial con el público de su tierra, el respeto que experimenta al actuar allí y el “arropo” de Huelva en su trayectoria. También reconoció el nerviosismo que le produce actuar ante los suyos. Según informó la Fundación Cajasol, ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el conocimiento y el aprecio por el cante y el toreo entre las nuevas generaciones. Al respecto, Argentina mencionó el desconocimiento del cante jondo pese a ser “una de las fachadas más reconocibles de España en el exterior”. La cantaora insistió en la fuerza emocional que transmiten ambas disciplinas: “El flamenco y los toros te dan en el corazón y ya no puedes dejarlos”.

Durante la ronda de preguntas, Argentina identificó la soleá y la seguirilla como los palos del flamenco más afines al mundo taurino. Explicó también que, pese a que en algún momento se calificó al fandango como "cante chico", en apenas seis versos se podía contar una historia, con la particularidad de que “cada verso de Paco Toronjo era una sentencia”. Tras esta referencia, interpretó varios fandangos en homenaje a figuras y lugares emblemáticos de Huelva, incluyendo referencias a la calle Santa María, el barrio de San Sebastián y los baños de Punta Umbría, recibiendo otro caluroso aplauso del público.

En el mismo acto, los asistentes presenciaron la proyección de un videoclip del último disco de Argentina, titulado 'Utrera, flamenco fetén', concebido como homenaje a los referentes del cante de esa localidad sevillana. La idea nació tras un tributo a 'El Cuchara', veterano cantaor de Utrera. La artista adelantó que el trabajo discográfico se presentará en Sevilla el 7 de junio en Cartuja Center.

Por otro lado, David de Miranda abordó las sensaciones que le deja la respuesta del público y la trascendencia de los premios obtenidos. El torero apuntó a la dificultad que enfrentan las nuevas figuras para abrirse camino debido a la cantidad de grandes nombres consolidados. El diestro resaltó la importancia de las empresas taurinas en la promoción de nuevos valores, con el objetivo de asegurar el relevo generacional y mantener el interés de los aficionados.

Finalizado el evento, la cantaora rindió tributo a Quintero, León y Quiroga con la interpretación de ‘María de las Mercedes’ y concluyó su participación con un fandango dedicado nuevamente a su tierra, reforzando ante el auditorio la conexión entre Huelva, el arte y el sentimiento que compartieron ambos protagonistas del encuentro, según publicó la Fundación Cajasol.