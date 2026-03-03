Agencias

El OIEA confirma daños en las instalaciones nucleares de Natanz en plena ofensiva de EEUU e Israel

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este martes daños en las instalaciones nucleares de Natanz, en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, después de que Teherán denunciara el lunes un ataque contra el lugar.

"A partir de las últimas imágenes satelitales disponibles, el OIEA puede confirmar algunos daños recientes en los edificios de acceso de la planta de enriquecimiento de combustible (FEP) subterránea de Natanz, Irán", ha afirmado el organismo.

Así, ha destacado en un comunicado publicado en sus redes sociales que "no se prevén consecuencias radiológicas ni se ha detectado ningún impacto adicional en la propia FEP, que sufrió graves daños durante el conflicto de junio (de 2025)".

El representante iraní ante el OIEA, Reza Rayafi, denunció el martes que las instalaciones de Natanz habían sido atacadas el domingo en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, al tiempo que reiteró que Teherán no busca obtener armas nucleares y rechazó los argumentos usados por Washington y Tel Aviv para justificar su campaña de bombardeos.

Horas antes, el director general del OIEA, Rafael Grossi, había descartado que existiera indicio alguno sobre "ataques o daños" a instalaciones nucleares en Irán, al tiempo que pidió a las partes una "contención extrema" para evitar un aumento de la violencia.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha cerca de 800 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.

