El OIEA afirma que Corea del Norte "sigue enriqueciendo uranio" y expresa su "grave preocupación"

El reactor nuclear de Yongbyon, uno de los principales centros dedicados al programa atómico norcoreano, muestra indicios de que ha permanecido operativo tras un periodo fuera de servicio entre agosto y noviembre del año anterior, según consignó el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Rafael Grossi, director general de la agencia, expresó que entre enero y septiembre de 2025 se registraron operaciones en el laboratorio radioquímico de la planta, e insistió en que las instalaciones nucleares del país se mantienen activas pese a la presión internacional.

Según informó el OIEA en un comunicado difundido este martes y recogido por diferentes medios internacionales, las autoridades norcoreanas “siguen enriqueciendo uranio”, lo cual mantiene elevada la preocupación en la esfera global. Las instalaciones afectadas incluyen las centrales nucleares de Yongbyon, ubicada en el oeste de la nación, y Kangson, localizada al oeste de la capital, Pyongyang. El organismo internacional supervisa el programa nuclear norcoreano y ha detectado actividad constante en ambas plantas.

El OIEA reportó que las operaciones de enriquecimiento en estas zonas representan un motivo de preocupación. Grossi detalló en su intervención que Yongbyon se considera la mayor instalación nuclear del país y que, a pesar de un parón durante varios meses, ha continuado su funcionamiento posteriormente. Esta reanudación de actividades queda en evidencia en los registros observados por la agencia entre los meses mencionados.

Respecto al sitio de Punggye Ri, Grossi precisó que no se aprecian cambios significativos en la situación nuclear. Según publicó el OIEA, ese sitio sigue preparado para la realización de pruebas atómicas, aunque no se han detectado movimientos sustanciales que indiquen un avance hacia una nueva detonación. El hecho de que Punggye Ri permanezca operativo mantiene vigente el riesgo asociado a futuras pruebas nucleares, alertó el director general del OIEA.

Las acciones descritas configuran, de acuerdo con la agencia, una violación manifiesta de las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, orientadas a frenar el desarrollo del programa nuclear norcoreano. Desde el organismo internacional se ha reiterado que las actividades que mantiene Pyongyang en torno a la producción y el enriquecimiento de material nuclear se inscriben en el marco de una ilegalidad internacional, dadas las sanciones y limitaciones impuestas por Naciones Unidas.

Grossi manifestó que el organismo continúa dispuesto a intervenir en tareas de verificación sobre el terreno, con el objetivo de asegurar la transparencia respecto a las operaciones nucleares del régimen norcoreano. Según recalcó el director general y reportó el OIEA, la agencia mantiene la disposición de desempeñar un papel clave para vigilar el cumplimiento de las normativas internacionales y el avance del programa nuclear de Corea del Norte.

Las recientes revelaciones subrayan la compleja coyuntura geopolítica actual, en la que el monitoreo de las capacidades nucleares norcoreanas se configura como asunto de interés prioritario para la comunidad internacional, según detalló el OIEA en su comunicado.