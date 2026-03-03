El escritor, dramaturgo y poeta Gonçalo M. Tavares, Premio Formentor de las Letras 2026

Entre los reconocimientos internacionales más recientes del autor portugués Gonçalo M. Tavares figura el Premio Formentor de las Letras 2026, galardón que a lo largo de la historia ha distinguido a narradores de la talla de Jorge Luis Borges y Samuel Beckett. Según publicó el jurado de estos premios, Tavares ha sido seleccionado “por desvelar las inesperadas implicaciones de una humanidad asustada de sí misma, por contar la paradójica epopeya del extravío contemporáneo, por la osadía con que ha construido una narrativa ajena a las tentaciones de la obviedad”. Esta decisión, dada a conocer el martes y reportada por medios internacionales, subraya la proyección global y la importancia de la obra literaria de Tavares, traducida en más de 70 países.

De acuerdo con la información facilitada por el medio original y recogida en el acta del jurado, la narrativa de Gonçalo M. Tavares ha desarrollado, a lo largo de los últimos 25 años, un perfil estilístico que prescinde de las fronteras tradicionales de los géneros literarios. En opinión del jurado, el autor ha otorgado presencia y voz a aspectos humanos que las convenciones sociales suelen relegar al olvido, configurando personajes cuya particularidad se atribuye a las dimensiones más inusuales de la condición humana. “Diluyendo las estrictas lindes que separan los tradicionales géneros literarios, Tavares ha sostenido a lo largo de los últimos 25 años una obra literaria de poderosa personalidad, deslumbrante originalidad y vigorosa imaginación”, señala el acta consultada por la prensa.

Tal como publicó la fuente, el escritor, dramaturgo y poeta nació en Luanda (Angola) en 1970 y transcurrió su infancia en el norte de Portugal. Su formación académica es multidisciplinar, pues estudió Física, Deportes y Arte antes de dedicarse a la docencia. Actualmente, ejerce la docencia como profesor de Teoría de la Ciencia y Epistemología en la Universidad de Lisboa. Según detalló el medio, estas facetas académicas se reflejan en la precisión y estructura de su obra, definida por una constante exploración de los límites entre la lógica y la razón.

La obra de Tavares destaca por sus aproximaciones a las zonas oscuras de la existencia humana. El jurado del Premio Formentor describe que “los escenarios narrativos de Tavares evocan la penumbra que ensombrece el alma de los seres humanos y al mismo tiempo el agotamiento de una historia que busca en sus textos la posibilidad de la redención”. Añade que los conflictos y las tragedias humanas, así como la colisión entre sufrimiento y deseo, forman parte central de sus ficciones. Esta capacidad para explorar los orígenes de los disturbios y catástrofes que afectan al ser humano constituyó uno de los méritos que llevaron a su elección como ganador del Premio Formentor.

El propio jurado identifica a Tavares como parte de una genealogía literaria que narra la “otra cara” de la realidad, actualizando la tradición narrativa universal con un estilo que busca dilatar el significado oculto de la experiencia humana. Según consignó la fuente, el acta también destaca que el escritor enriquece la escuela de la gran literatura, continuando con el legado del desorden narrativo y la alegoría universal.

Desde la publicación de su primer libro, “Livro da dança” en 2001, Gonçalo M. Tavares ha consolidado una trayectoria literaria con fuerte impacto internacional. Conforme a lo informado por el medio, su obra ha sido traducida a más de 50 idiomas y cuenta con presencia editorial en aproximadamente 70 países. El autor es el tercer portugués más traducido del mundo, únicamente superado por Fernando Pessoa y Eça de Queiroz, y suma 226 publicaciones traducidas a nivel global.

Dentro de la producción literaria de Tavares resaltan proyectos como el ciclo novelístico titulado “El Reino”, que incluye títulos como “Jerusalén” y “Aprender a rezar en la era de la técnica”; la colección de ficciones breves conocida como “El barrio”, y la extensa epopeya “Un viaje a la India”. El medio señaló además que su publicación más reciente corresponde a la obra satírica y distópica “O Fim dos Estados Unidos da América”, editada en Lisboa en 2025.

Este reconocimiento internacional se suma a un amplio listado de premios obtenidos en diferentes países y contextos literarios. Según reportó el medio, Tavares ha obtenido el Premio José Saramago (Portugal, 2005), el Premio Camilo Castelo Branco (Portugal, 2006), el Premio Internacional de Trieste (Italia, 2008), el Premio de Poesía de Belgrado (Serbia, 2009), el Premio al Mejor Libro Extranjero (Francia, 2010) por “Aprender a rezar en la era de la técnica”, el Premio Oceanos (Brasil, 2007 y 2011), el Premio Literario Europeo (2011), el Grande Prémio de Romance e Novela (APE, 2011), el Premio Literario Vergílio Ferreira (Portugal, 2017), el Premio Bellas Artes Margarita Michelena (México, 2019), el Premio Universidad de Lisboa (Portugal, 2019) y el Prix Laure-Bataillon (Francia, 2021), entre otros.

El Premio Formentor de las Letras, que recibe ahora Tavares, tiene un historial de premiados que incluye a escritores considerados referencias de la literatura universal. Desde su recuperación en 2011, después de una interrupción de cinco décadas desde su primera edición, lo han recibido autores como Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso, Alberto Manguel, Mircea Cartarescu, Cees Nooteboom, César Aira, Liudmila Ulítskaya, Pascal Quignard, y Hélène Cixous en la edición más reciente. Antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, también recibieron el Formentor escritora Annie Ernaux (galardonada en 2019 y Nobel en 2022) y László Krasznahorkai (Formentor en 2024 y Nobel en 2025).

La trayectoria de Tavares y el alcance de su obra traducida lo ubican en el grupo de autores con mayor proyección internacional de la lengua portuguesa contemporánea. El medio destacó que su presencia en decenas de países y lenguas permite una circulación amplia de su literatura y una participación activa en el panorama literario global actual.