EEUU afirma que "continuará" tras, asegura, haber destruido instalaciones de mando de la Guardia Revolucionaria

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, expresó que Estados Unidos no prevé involucrarse en un enfrentamiento militar prolongado con Irán, estableciendo un horizonte de entre cuatro y cinco semanas para las operaciones militares dirigidas contra ese país, según consignó la prensa estadounidense. Estas declaraciones aclaran el alcance temporal de la campaña ofensiva lanzada por el gobierno estadounidense junto a Israel, que hasta el momento ha causado más de 550 víctimas mortales y ha impactado en más de una centena de ciudades iraníes de acuerdo con el reporte de la Media Luna Roja Iraní, recogido por diversos medios internacionales.

De acuerdo con lo publicado por el medio estadounidense, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) detalló que las fuerzas estadounidenses han alcanzado y destruido instalaciones de mando y control de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, así como capacidades de defensa aérea, diversas bases de lanzamiento de misiles y drones, y aeródromos militares dentro del territorio de Irán. Según informó CENTCOM, estas acciones forman parte de una serie de operaciones militares sostenidas ejecutadas desde el sábado, jornada en la que inició la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos vinculados con el régimen iraní.

El organismo militar estadounidense enfatizó que los operativos tienen como meta neutralizar riesgos que atribuyen al gobierno de Teherán, subrayando que "las Fuerzas Armadas estadounidenses seguirán tomando medidas decisivas contra las amenazas inminentes que plantea el régimen iraní". Esta definición, compartida a través de comunicados oficiales y publicaciones en redes sociales, fue reforzada por fuentes militares citadas por la prensa, que sostienen que Washington prevé mantener la campaña mientras persistan los escenarios de riesgo considerados relevantes para sus intereses y su seguridad en la región.

El medio estadounidense reportó además que, desde el inicio de la intervención militar, los ataques aéreos han generado una considerable afectación en la infraestructura militar iraní. Los bombardeos, dirigidos de forma prioritaria a puntos neurálgicos relacionados con la capacidad operativa y defensiva de Irán, incluyen la destrucción de centros de comando de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de infraestructuras de lanzamiento de armamento y sistemas antiaéreos.

Por su parte, la Media Luna Roja Iraní confirmó que la ofensiva ha causado la muerte de más de 550 personas, mientras que el impacto de los ataques se distribuye en al menos un centenar de localidades a lo largo del país, según informó la organización humanitaria. Estas cifras reflejan la magnitud de la campaña militar y la amplitud geográfica de los ataques, que han afectado tanto grandes urbes como núcleos urbanos de menor tamaño en distintas provincias iraníes.

Tal como consignó la prensa especializada, la postura oficial de la Casa Blanca sostiene que la actual campaña militar responde a amenazas calificadas como inminentes provenientes de Irán. El gobierno de Estados Unidos señaló su intención de evitar, en cualquier caso, una escalada hacia un conflicto prolongado en la región y estableció un marco temporal definido para las operaciones, reafirmando que la nación no está dispuesta a involucrarse en una guerra de varios años.

En paralelo, el CENTCOM y portavoces militares estadounidenses subrayaron la importancia estratégica de los objetivos atacados y la continuidad de las operaciones hasta garantizar, según sus criterios, la reducción o neutralización de las capacidades de ataque atribuibles a fuerzas iraníes o vinculadas al régimen de Teherán. De este modo, la política de Washington apunta tanto a la prevención de riesgos para sus propios efectivos y aliados en la región como al debilitamiento de las estructuras consideradas una amenaza para la seguridad internacional.

A lo largo del desarrollo de esta campaña ofensiva, las declaraciones y cifras presentadas por organismos humanitarios y militares han ido configurando un balance de víctimas y daños materiales que sigue en aumento, según datos actualizados por la Media Luna Roja y autoridades de Irán. Las consecuencias inmediatas incluyen la pérdida de vidas humanas, el desplazamiento de comunidades y la destrucción de infraestructuras clave para la defensa y la logística internas del país persa.

El medio estadounidense señala que, a pesar de los resultados militares alcanzados hasta el momento y el respaldo institucional de la Casa Blanca a la ofensiva, se mantiene un debate al interior del gobierno respecto al alcance y los límites de la intervención en Irán. En este contexto, las autoridades estadounidenses reiteran que la decisión de proseguir con las acciones militares dependerá de la evolución de la situación sobre el terreno y de la aparición de nuevas amenazas definidas por sus servicios de inteligencia y defensa.

Mientras tanto, la situación generada por estos bombardeos ya ha provocado reacciones a nivel internacional, aunque según las fuentes consultadas no se ha informado de respuestas militares directas por parte de Irán en relación a estos sucesos. La cobertura de la prensa internacional, basándose en datos proporcionados por CENTCOM y la Media Luna Roja Iraní, enfatiza la dimensión de la crisis humanitaria resultante y la incertidumbre sobre la evolución próxima del conflicto en la región.