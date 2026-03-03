(AMP) El Ibex 35 se deja un 4,8% en la media sesión, una de las mayores caídas de la última década

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado un ataque reciente contra el petrolero “Athe Nova”, con bandera de Honduras y presuntos vínculos estadounidenses, en el estrecho de Ormuz, mientras advierte que impedirá el paso de cualquier embarcación por esa ruta estratégica. Este bloqueo, que responde a las acciones de fuerzas estadounidenses e israelíes en territorio iraní, ocurre en medio de una escalada bélica en Oriente Medio y tiene repercusiones inmediatas en los mercados globales, especialmente en la bolsa española. Según informó Europa Press, el Ibex 35 registra una de las jornadas más volátiles de la década, con una caída del 4,88% pasada la media mañana y una pérdida de más de 870 puntos, acercándose a los 17.000 enteros.

La significativa bajada del índice español IBEX 35, detalló Europa Press, se produce en un contexto internacional marcado por nuevas ofensivas israelíes y estadounidenses contra Irán y el cierre temporal del estrecho de Ormuz decretado por las autoridades iraníes. Este enclave es fundamental para el tránsito global de petróleo, y su cierre impacta tanto a las bolsas como a los precios de las materias primas energéticas.

Entre los principales descensos de la jornada sobresalen compañías españolas de diversos sectores. Acciona registra una baja del 8,36% y Naturgy del 8,22%, mientras Sacyr y Solaria pierden 7,87% y 7,85%, respectivamente. Acerinox y Acciona Energía descienden 7,74% y 7,72%. Asimismo, Banco Santander cae 6,75% y ACS 6,57%. Repsol logra limitar las pérdidas con una retroceso de solo 0,20%. Europa Press reportó que en ese momento IAG y Sacyr se hallaban bajo subasta de volatilidad ante las fluctuaciones severas.

El fenómeno no se limita al parqué español. Londres presenta una caída del 2,88%, París baja un 2,93%, Fráncfort retrocede un 3,73% y Milán decrece un 4,27%. Coincidiendo con el agravamiento del conflicto en la región del Golfo, la volatilidad se traslada a los mercados energéticos y de materias primas. El precio del barril de Brent sube un 6,43% y llega a 82,74 dólares, mientras el West Texas Intermediate aumenta un 6,70% hasta los 76,01 dólares, según los datos recogidos por Europa Press.

El gas natural europeo marca también un aumento brusco: su precio se eleva un 37% en la plataforma TTF, alcanzando los 60,98 euros por megavatio hora. El oro, que suele actuar como valor refugio en periodos de incertidumbre, mantiene estos días una cotización superior a los 5.250 dólares por onza troy, aunque en la jornada anterior rozó los 5.400 dólares.

En el ámbito internacional se han registrado más incidentes. Arabia Saudí confirmó un incendio en la embajada estadounidense en Riad tras el impacto de dos drones, mientras continúan los ataques emprendidos por Irán contra infraestructuras y bases militares estadounidenses en distintos países del Golfo Pérsico. De acuerdo con Europa Press, el Ejército de Estados Unidos anunció la destrucción de instalaciones de mando y otros emplazamientos de la Guardia Revolucionaria iraní, asegurando que continuará las operaciones para contrarrestar las "amenazas inminentes" atribuidas a Teherán.

La jornada se suma a una serie de días especialmente volátiles para el índice Ibex 35. Según los registros actuales, únicamente en otras nueve sesiones desde 2016 se han producido caídas superiores, la mayoría de ellas en el momento más difícil de la pandemia en 2020 o durante el denominado 'Día de la Liberación' en abril del año pasado, según la expresión utilizada entonces por el expresidente estadounidense Donald Trump.

El impacto también se percibe en los mercados de deuda. El rendimiento del bono a 10 años del Estado español sube al 3,232%, frente al 3,135% registrado al cierre de la sesión anterior. Esta subida repercute en la prima de riesgo española, que se ensancha frente al bono alemán hasta los 43,8 puntos básicos.

Por otra parte, el euro pierde valor frente al dólar estadounidense, con una depreciación del 0,76% y un tipo de cambio de 1,1600 dólares por cada euro, en línea con la inquietud por el posible agravamiento del conflicto y sus efectos en la economía europea y global, según detalla Europa Press.

Las perspectivas inmediatas para los mercados estarán marcadas por la evolución del conflicto en Oriente Medio, especialmente la situación en el estrecho de Ormuz y las represalias anunciadas. La afectación de infraestructuras energéticas, la volatilidad en los principales índices europeos y el alza de los precios de las materias primas señalan un escenario de incertidumbre que los analistas y operadores financieros seguirán de cerca, a la espera de posibles desenlaces tanto diplomáticos como militares.