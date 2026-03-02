VÍDEO: Pollán se compromete a "empujar" el referéndum de ruptura con Mercosur, la "carta de desahucio" para el campo

Durante un evento público celebrado en la Plaza Mayor de Aranda de Duero, Carlos Pollán, candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, destacó la importancia del compromiso firmado por Santiago Abascal para promover un referéndum que permita a los ciudadanos decidir sobre la continuidad del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. En esa intervención, Pollán expresó su disposición a respaldar y fomentar desde el ámbito autonómico la realización de la consulta, cuyo impulso atribuyó al esfuerzo de Abascal en esta comunidad, según informó Europa Press.

El medio europeo detalló que Pollán escenificó su rechazo al acuerdo durante el acto mediante la ruptura de una copia simbólica del documento, calificándolo como una "carta de desahucio" y "un acta de defunción" para los profesionales del campo. Reunido ante aproximadamente mil asistentes, según cifras proporcionadas por Vox, el candidato puso el foco en las posibles consecuencias para los agricultores y ganaderos de Castilla y León, argumentando que el acuerdo perjudica al sector primario.

Pollán subrayó que el referéndum, propuesto por el líder nacional de Vox, representa una opción para que la población se pronuncie sobre un pacto cuya génesis, sostuvo, está vinculada a la acción conjunta del Partido Popular y el PSOE en Bruselas. "Que no os engañen, siempre han sido ellos", afirmó, refiriéndose a ambos partidos como responsables de la gestación y aprobación del acuerdo desde las instituciones europeas. Vox, según sus declaraciones recogidas por Europa Press, acusa al bipartidismo tradicional de impulsar políticas comunitarias que considera lesivas para los intereses locales.

En su intervención, Pollán defendió la gestión de Vox en la Junta de Castilla y León, aludiendo a iniciativas como la modernización de regadíos, la creación de nuevas infraestructuras hídricas y la ampliación del plan de balsas, medidas de las que, aseguró, otras formaciones presumen tras la salida del partido del Ejecutivo regional. Según publicó Europa Press, el dirigente criticó la reactivación de la Agenda 2030 bajo el gobierno actual y reiteró que Vox no participará en lo que denominó "la estafa de los acuerdos del PP con el PSOE", posicionándose como fuerza política contraria a las alianzas bipartidistas que, a su juicio, imponen decisiones desde Bruselas.

Pollán aprovechó el inicio del encuentro para compartir un recuerdo de su etapa como jugador del Balonmano Ademar en los años noventa, vinculado a la localidad de Aranda de Duero, y destacó el apoyo que recibía de la afición local tanto en la victoria como en la derrota.

En el acto tomó también la palabra Santiago Abascal, presidente nacional de Vox, quien insistió en los riesgos del acuerdo con Mercosur para los agricultores y, en especial, para los productores de cereal y los ganaderos españoles. Según consignó Europa Press, Abascal cuestionó la capacidad del Partido Popular para enfrentarse a Pedro Sánchez mientras, a su juicio, pactan conjuntamente en Bruselas políticas que luego se trasladan al ámbito nacional. Criticó que, en el proceso de negociación, los ‘populares’ alegan limitaciones impuestas por la legislación europea cuando, según sus palabras, “son Bruselas”.

Abascal advirtió de dificultades legislativas e inestabilidad en futuras negociaciones con el PP, describiendo estas posibles conversaciones como un “campo de minas” lleno de obstáculos y supuestas traiciones, y anticipó que el Partido Popular se opondría a cambios importantes apelando a que “no se puede” por directrices impuestas desde la Unión Europea.

Durante toda la jornada en Aranda de Duero, los representantes de Vox insistieron, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, en la idea de que los acuerdos comerciales como el de Mercosur ponen en riesgo la economía local, la soberanía alimentaria de la región y la viabilidad del producto nacional. La movilización convocada por el partido en este municipio de la provincia de Burgos formó parte de una serie de actos centrados en la oposición al tratado y en la defensa del sector agropecuario frente a normativas supranacionales.

El discurso de los dirigentes de Vox giró en torno a la denuncia de políticas europeas que, según afirmaron, comprometen el futuro de los agricultores y ganaderos de Castilla y León, reforzando la propuesta del referéndum como vía de legitimidad democrática para decidir sobre este tipo de acuerdos internacionales. Europa Press recopiló que, tanto Pollán como Abascal, centraron sus mensajes en la crítica al bipartidismo y en la reivindicación de la autonomía regional en la toma de decisiones respecto al comercio y la producción agrícola.