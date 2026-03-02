Pollán se compromete a "empujar" el referéndum de ruptura con Mercosur, la "carta de desahucio" para el campo

En un acto celebrado en la Plaza Mayor de Aranda de Duero, Carlos Pollán destacó su compromiso de promover un referéndum que permita a la ciudadanía española decidir sobre la permanencia en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según publicó el medio, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León calificó el acuerdo como una amenaza directa al sector agrícola y ganadero, llegando a describirlo como una "carta de desahucio" y "acta de defunción" para los trabajadores del campo. Este posicionamiento formó parte central de su intervención, donde expresó su voluntad de impulsar la consulta a nivel nacional apoyándose en el respaldo dado por Santiago Abascal, presidente del partido.

De acuerdo con lo divulgado, Pollán llevó a cabo una escenificación al romper una copia del documento del acuerdo para subrayar su rechazo. En el mitin, que antecedió a la intervención de Abascal y al que asistieron aproximadamente mil personas conforme a datos de Vox, el candidato atribuyó a los partidos tradicionales —PP y PSOE— la responsabilidad de haber avalado el pacto desde las instituciones europeas. Insistió en que el mencionado pacto tiene consecuencias negativas para la economía rural, especialmente en la región de Castilla y León donde, afirmó, existen numerosos intereses agrícolas y ganaderos afectados.

Tal como consignó el medio, Pollán hizo referencia a la gestión realizada por Vox durante su paso por el Gobierno autonómico. Entre sus logros, mencionó la modernización de regadíos y la creación de nuevas infraestructuras como balsas para el almacenamiento de agua. Atribuyó estos avances a la etapa bajo la gestión de su formación y cuestionó que, en la actualidad, otras fuerzas políticas presuman de ellos. Al relatar la situación tras la salida de Vox del Ejecutivo regional, criticó la reactivación de la Agenda 2030 y descartó la posibilidad de sumarse a los pactos impulsados conjuntamente por PP y PSOE, argumentando que tales acuerdos perjudican tanto a la soberanía alimentaria como a la economía local.

El medio informó que Pollán rememoró sus experiencias deportivas en Aranda de Duero como jugador de balonmano en la década de los noventa, resaltando el ambiente de apoyo que caracterizaba a la localidad. Este recuerdo sirvió como introducción antes de abordar el eje principal de su discurso: la defensa del producto nacional y la protección frente a la competencia que, afirmó, supondrá el tratado con Mercosur. Según señaló en el acto, Vox continuará con esta línea de oposición mediante iniciativas políticas y legislativas desde la comunidad autónoma.

Santiago Abascal, presidente de Vox, intervino posterior a Pollán y respaldó la tesis de que el acuerdo con Mercosur perjudica a los agricultores, en especial a quienes cultivan cereal, así como a los ganaderos. Según recogió el medio, Abascal cuestionó la coherencia del Partido Popular por pactar políticas decisivas con el Gobierno de Pedro Sánchez a nivel europeo y, después, justificar en España la imposibilidad de modificar esas directrices aludiendo a mandatos comunitarios. El líder de Vox adelantó la posibilidad de encontrar dificultades y discordancias legislativas si llegara a negociarse con el Partido Popular, asimilando ese contexto a un "campo de minas" por la presencia de obstáculos y potenciales desacuerdos.

El evento constituyó un espacio para que ambos dirigentes explicitaran su postura frente a los acuerdos comerciales impulsados por la Unión Europea y remarcaran su intención de orientar la política regional y nacional hacia una mayor defensa de los intereses del sector primario, según reportó el medio. La propuesta de someter a consulta popular el acuerdo con Mercosur se mantuvo como petición principal a lo largo de las intervenciones, con la reiteración del compromiso de Vox de promover esa iniciativa desde Castilla y León y en el ámbito estatal.