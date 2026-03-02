Mónica García dice que los ataques a Irán "ponen en juego la paz mundial" y que el Gobierno "estará a la altura"

Al analizar el respaldo de Francia, Reino Unido y Alemania a la intervención liderada por Estados Unidos contra Irán, la ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que el Gobierno español ha condenado estos ataques sin dejar de señalar el contexto político iraní, donde, según sus palabras, “impera la dictadura y la teocracia”. No obstante, insistió en que ninguna de estas circunstancias justifica la alteración del orden y la paz mundial por medio de iniciativas unilaterales. A partir de este enfoque, García planteó que la administración encabezada por Pedro Sánchez se posicionará “a la altura de las circunstancias” frente a la crisis internacional, reportó El País.

Según consignó ese medio, García calificó la situación desencadenada tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán como “altamente preocupante”, y afirmó que dichos ataques “ponen en juego el orden y la paz mundial”. Este pronunciamiento se produjo ante la prensa en los corredores del Congreso, donde la ministra enfatizó la necesidad de un proceso de “desescalada” para reducir la tensión en la región y evitar una ampliación del conflicto.

La ministra instó a privilegiar el “temperamento”, al igual que la búsqueda de soluciones diplomáticas, y reiteró que su gobierno ya ha realizado llamados a rebajar la tensión internacional asociada a los recientes acontecimientos. Según enfatizó El País, García manifestó que “las iniciativas unilaterales no benefician en nada a la paz mundial” y subrayó que no representan una vía efectiva para alcanzar un escenario pacífico ni para garantizar la estabilidad global.

Preguntada sobre la posible utilización de bases estadounidenses en territorio español para las operaciones contra Irán, García optó por no emitir una reacción directa, evitando confirmar o desmentir el uso de instalaciones nacionales en el marco de la ofensiva, detalló El País. La ministra advirtió, no obstante, sobre un riesgo mayor: “se están poniendo en riesgo las leyes internacionales, la justicia internacional, los consensos internacionales con los que nos hemos basado desde hace mucho tiempo”, sentenció la titular de Sanidad.

Sobre la posición mantenida por el Ejecutivo, García ratificó su confianza en la gestión que lleva a cabo el gobierno español en materia internacional. “Como ha hecho siempre, va a estar a la altura de las circunstancias”, indicó, de acuerdo con la cobertura de El País. Durante su intervención, la ministra de Sanidad mantuvo el foco en la responsabilidad de los estados para evitar una escalada del conflicto y destacó que la condena española a la ofensiva contempla tanto el contexto interno de Irán como la necesidad de salvaguardar el equilibrio global.

El contenido atribuido a la ministra profundizó aspectos relativos al orden internacional. García señaló que recurrir a la unilateralidad debilita el papel de las organizaciones multilaterales y de los consensos forjados en la comunidad internacional tras largos periodos de negociación. Para la ministra, preservar las estructuras legales y diplomáticas vigentes representa uno de los principales desafíos en el actual escenario bélico.

El País documentó también las palabras de García, en las que reiteró que la apuesta de España se mantiene anclada en la legalidad internacional y en la promoción de soluciones dialogadas, alejadas de la coacción militar. Al rechazar las acciones unilaterales, la titular de Sanidad sostuvo que únicamente abordajes multilaterales pueden favorecer una salida duradera a la crisis iniciada por los ataques contra Irán.

El intercambio con la prensa también sirvió para que la ministra recordara la trayectoria del Ejecutivo en anteriores situaciones de tensión internacional, defendiendo su compromiso con la paz y la diplomacia. Subrayó que este enfoque guiará las actuaciones futuras del gobierno ante cualquier desarrollo relacionado con el conflicto de Oriente Próximo.

La postura del Gobierno, según precisó El País, busca diferenciarse de los apoyos manifestados por otros socios atlánticos, como Francia, Reino Unido y Alemania, que han mostrado respaldo a Estados Unidos tras los ataques. García defendió la autonomía del gobierno español en la toma de postura ante crisis complejas, enfatizando que la condena a la ofensiva no implica ignorar las características autoritarias del régimen iraní, pero sí exige rechazar la disrupción unilateral del orden global.

Finalmente, con respecto a las perspectivas inmediatas, la ministra insistió en la urgencia de evitar un agravamiento de la situación y reiteró la convicción de que la “desescalada” y la búsqueda de consensos internacionales son las herramientas más adecuadas para proteger la paz mundial, según informó El País. En sus declaraciones, García presentó una visión de firmeza en la condena a los ataques, confianza en la labor del Ejecutivo y llamamientos repetidos a la legalidad y la responsabilidad internacional ante la crisis generada por la ofensiva sobre Irán.