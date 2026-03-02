Mahou y LaLiga presentan con Julián Álvarez y Marcelo su nueva campaña 'Cinco de Cinco'

La voz de los protagonistas de la campaña adquirió relevancia entre el público y la industria del deporte cuando ambos compartieron sus reflexiones sobre los elementos que consideran esenciales para la excelencia en el fútbol profesional. Según consignó la agencia Europa Press, Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y Marcelo Vieira, exjugador del Real Madrid y actual embajador de LaLiga, participaron en la presentación de la campaña “Cinco de Cinco”, impulsada por Mahou junto a LaLiga y estrenada el 28 de febrero. Ambos coincidieron en destacar la importancia de la ambición, el aprendizaje constante y el trabajo en equipo como valores fundamentales no solo en el deporte sino también en la vida cotidiana.

De acuerdo con Europa Press, la campaña “Cinco de Cinco” surge de la colaboración estratégica entre Mahou Cinco Estrellas y LaLiga y propone una narrativa centrada en cinco pilares: ambición, talento, legado, equipo y pasión. El spot, que marcó el lanzamiento de una nueva imagen de marca para Mahou, busca relacionar la excelencia deportiva con la propuesta de superación y trabajo colectivo promovida por la firma cervecera. Mahou explicó en un comunicado que el concepto de la campaña celebra “la excelencia y la determinación por ganar y hacer grandes cosas” y enaltece “la actitud de quienes no se conforman, de quienes compiten para ganar y de quienes demuestran sin tapujos que están hechos para estar entre los mejores”.

Las declaraciones de los futbolistas ilustraron cómo la filosofía del “Cinco de Cinco” se vincula con la experiencia real en el campo de juego y su impacto fuera de él. Julián Álvarez manifestó, según publica Europa Press, que se ve reflejado en el perfil de alguien “que nunca se rinde, que siempre quiere mejorar y que deja una marca en el camino por todo lo que hizo”. El delantero valoró la importancia de trabajar en equipo y consideró que cuando “el conjunto funciona bien, tenemos más oportunidades de hacer las cosas mejor y los resultados llegan más fácil”. En su análisis, Antoine Griezmann encarna “todos estos requisitos”, consolidándose como ejemplo de estos valores. Álvarez también remarcó que, más allá de la competición en el terreno de juego, los futbolistas también “somos personas y tenemos que crecer en ambos ámbitos” aludiendo al desarrollo profesional y personal.

En el mismo sentido, Marcelo Vieira puso en primer plano la relación entre ambición y legado como motores de su trayectoria deportiva. El ex capitán del Real Madrid enfatizó que “me identifico con la ambición y con el legado. Durante toda mi carrera he intentado dejar algo para la gente que quiere ser futbolista o que ama el deporte. Y para poder dejar un legado, primero tienes que tener ambición”. Dentro de su discurso, según reportó Europa Press, Marcelo argumentó que ser un jugador “Cinco de Cinco” significa “alguien que no desiste. Aunque haya problemas en la parte deportiva o en la vida, si quieres algo tienes que seguir luchando”. Señaló a figuras como Vinícius y Mbappé como ejemplos representativos de esa actitud perseverante y combativa.

La colaboración de Mahou y LaLiga en la elaboración de este mensaje institucional busca situar el concepto “Cinco de Cinco” como referente en el sector cervecero y en la comunicación deportiva. Con la presencia de figuras internacionales como Álvarez y Marcelo, el objetivo es trasladar los valores del deporte de alto rendimiento a un público más amplio, subrayando la idea de excelencia colectiva y la transmisión de un legado positivo. Según la información difundida por Europa Press, la campaña también acompaña la transformación visual de la marca Mahou, asociando la calidad cervecera con las características de los grandes protagonistas del fútbol mundial.

El spot que se estrenó el 28 de febrero condensa estas ideas y presenta a los deportistas reflexionando sobre cómo cada uno de los cinco pilares guía sus carreras. En sus intervenciones, ambos recalcaron que el fútbol ofrece valiosas lecciones que pueden aplicarse en diversos ámbitos de la vida, y que el compromiso por el crecimiento y la superación trasciende los límites del deporte. Europa Press detalló que la propuesta busca inspirar tanto a aficionados como a profesionales, invitando a “no conformarse” y a buscar siempre nuevas metas desde la pasión, el esfuerzo y el compromiso colectivo.