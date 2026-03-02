Agencias

Los concursantes de 'Supervivientes' ponen rumbbo a Honduras

Con la emoción previa al estreno, los protagonistas del reality se despidieron de familiares y amigos en el aeropuerto antes de partir hacia América Central, expresando sus expectativas e inquietudes ante una experiencia extrema y repleta de desafíos

Mientras aguardaban abordar el vuelo que los llevaría a miles de kilómetros de casa, varios concursantes de la nueva edición del reality ‘Supervivientes’ se sinceraron sobre las sensaciones que les produce esta inminente experiencia. Al ser consultado en el aeropuerto, Jaime Astrain compartió: “Espero sufrir y espero pasarlo muy bien también. Una penita dejar a la peque y a Lidia también... estar mucho tiempo fuera de casa es lo que peor voy a llevar”. Este testimonio anticipa el grado de vinculación emocional que implica su participación en el programa y resume uno de los desafíos personales que enfrentan los participantes, quienes ya están de camino a Honduras.

Según informó el medio, la cuenta regresiva para la esperada edición de ‘Supervivientes’ ya ha iniciado, y los miembros del elenco se reunieron en el aeropuerto Adolfo Suárez antes de emprender el viaje que marcará el inicio del concurso el próximo 5 de marzo en los ‘Cayos Cochinos’, ubicados en América Central. Los concursantes, entre los que se encontraban Alba Paul, Ivonne Reyes y Álex Ghita, se mostraron sonrientes y tranquilos al llegar, de acuerdo con el reporte, acompañados por parte del equipo de producción.

Cada participante abordó ante los medios sus expectativas personales, retos e inquietudes. Manuel Soto hizo referencia a un episodio reciente que involucró comentarios suyos sobre el rey Juan Carlos, reconociendo la repercusión de sus palabras y afirmando: “Tuvieron repercusión mis palabras... me alegro. Siempre me critican todo lo que diga, pero eso forma parte del juego. Claro que debe venir el rey de España”, según detalló el medio.

En tanto, la concursante Paola Olmedo evitó pronunciarse sobre temas relacionados con su antigua familia política y expresó sus mayores preocupaciones respecto al programa: “El hambre es lo que más miedo me da. Me da pena dejar a la peque, como a todos, pero se queda muy bien cuidada, muy bien”, declaró en el aeropuerto. Respecto al papel de José María Almoguera, padre de su hija, Olmedo afirmó: “Creo que ahí tengo muchas cosas en las que pensar. Estoy super emocionada y muy nerviosa, es lo que te puedo decir”, consignó la misma fuente.

Gabriella Guillén, otra de las participantes destacadas, dejó sin confirmar si Bertín Osborne seguirá de cerca su paso por el reality y, en cambio, mencionó el peso emocional de distanciarse de sus seres queridos: “Todo muy bien, muchas gracias. Pues sí, lo voy a echar de menos”, reportó el medio.

A la lista de competidores se suman Toni Elías, Claudia Chacón, Alberto Ávila, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Álex de la Croix, Teresa Seco y Gerard, quienes también fueron vistos en el aeropuerto junto con otros miembros del elenco. La conducción de esta edición recaerá sobre María Lamela, quien afronta su primera temporada como presentadora del formato, según consignó el medio que cubrió la partida.

El grupo se mostró animado durante los trámites previos al embarque, reflejando entusiasmo y compañerismo a pesar de la inminencia de la aventura en condiciones extremas. Los ‘Cayos Cochinos’ esperan a los contendientes para enfrentar una experiencia marcada por desafíos en el entorno natural y la convivencia, una oportunidad de sobreponerse a las pruebas físicas y emocionales que caracterizan el desarrollo de ‘Supervivientes’.

El medio especificó que la despedida de familiares y amigos estuvo acompañada de sonrisas, abrazos y mensajes de aliento, en un ambiente de expectación por lo que les depararán las próximas semanas en el conocido reality. La cita para el inicio del programa está fijada para el 5 de marzo, cuando se revelen los primeros momentos de la convivencia bajo la conducción de Lamela.

