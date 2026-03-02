Crónica del Real Madrid - Getafe: 0-1

La afición madridista expresó su descontento con sonoros silbidos y exigiendo la dimisión del presidente Florentino Pérez, según consignó la plataforma informativa. Esa reacción se produjo tras la segunda derrota consecutiva del Real Madrid, que complicó notablemente sus aspiraciones en la lucha por el título de LaLiga EA Sports al caer por 0-1 ante el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu. El resultado dejó al equipo dirigido por Álvaro Arbeloa a cuatro puntos del FC Barcelona, situación que genera preocupación entre los seguidores debido al alejamiento del liderato, informó el medio.

De acuerdo con la crónica publicada, el conjunto azulón logró la victoria con un solitario gol de Martín Satriano, quien remató de volea en el minuto 39, obteniendo tres puntos valiosos en su objetivo de asegurar la permanencia. Aquella anotación fue suficiente para capitalizar un partido donde el Getafe se mostró ordenado y mantuvo la disciplina táctica frente a un Real Madrid falto de recursos ofensivos y de ideas claras durante gran parte del encuentro. El medio detalló que este triunfo significó para el Getafe su primera victoria en el feudo blanco desde hace 18 años.

En el inicio del partido, el Real Madrid, reforzado en la alineación titular por Thiago Pitarch, exhibió intenciones ofensivas aunque sus esfuerzos carecieron de profundidad y se vieron entorpecidos por transiciones en pases horizontales que no lograron inquietar a la defensa rival. El planteamiento de Bordalás, técnico visitante, se basó en la solidez defensiva y en el criterio de futbolistas como Luis Milla y Mauro Arambarri, quienes contuvieron el avance de los locales. La web deportiva explicó que Vinícius Jr dispuso de la oportunidad más clara para el conjunto madridista en la primera mitad, tras un error de Boselli que dejó al brasileño solo ante David Soria. El guardameta del Getafe intervino con acierto, bloqueando el tiro e impidiendo la apertura del marcador por parte del Madrid.

Tras esa acción, la actividad ofensiva blanca se diluyó. Destacaron intentos puntuales como el disparo de Güler –después de una maniobra individual– y un centro cruzado de Fede Valverde, aunque el Getafe apenas permitió mayores injerencias en su área. Gonzalo García, encargado de relevar a Kylian Mbappé, tampoco consiguió generar peligro ante la zaga visitante, resaltó el medio. El primer tiempo concluyó con el conjunto dirigido por Arbeloa en desventaja y mostrando carencias futbolísticas.

Durante el segundo tiempo, la tendencia no varió. El Real Madrid no encontró soluciones tácticas ni en la creatividad colectiva ni en las incorporaciones individuales. Arbeloa introdujo cambios con las entradas de Rodrygo, Carvajal y Huijsen, buscando mayor proyección desde los costados y revitalizar el ataque. No obstante, el Getafe supo administrar la ventaja con la misma disciplina exhibida antes del descanso, interrumpiendo el juego y bloqueando las llegadas locales, comentó la citada publicación.

El Real Madrid dispuso de escasas posibilidades de igualar el marcador. Entre las opciones figuraron un cabezazo de Rüdiger tras un tiro de esquina, que se marchó desviado, y otro intento de Rodrygo que tampoco encontró portería. Mastantuono, quien saltó al campo en la segunda mitad, protagonizó la última ocasión con un remate que Soria desvió. Posteriormente, el propio Mastantuono vio la tarjeta roja directa por protestar al colegiado, lo que agravó la situación del equipo blanco en los minutos finales. El medio apuntó que Liso, del Getafe, también resultó expulsado por doble amonestación en el tiempo añadido.

El desarrollo del partido dejó a la grada visiblemente desencantada, con sonidos de desaprobación y una atmósfera tensa en el Bernabéu. Los seguidores, además de dirigir críticas a la gestión del club, pidieron cambios inmediatos ante la proximidad de futuros compromisos cruciales, agregó el portal informativo.

En cuanto a la formación inicial, el Real Madrid alineó a Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba, Carreras, Valverde, Pitarch, Tchouaméni, Güler, Gonzalo García y Vinícius Jr. Durante el encuentro, Arbeloa realizó modificaciones como la entrada de Rodrygo, Carvajal, Huijsen y Brahim Díaz. El equipo visitante presentó un bloque que incluyó a Soria, Iglesias, Boselli, Duarte, Romero, Rico, Femenía, Milla, Arambarri, Vázquez y Satriano, con actualizaciones durante el segundo tiempo, consignó el medio.

El colegiado Muñiz Ruiz repartió numerosas amonestaciones, incluyendo tarjetas amarillas para jugadores de ambos equipos, y las ya referidas expulsiones en tiempo de descuento. Según la cobertura, el resultado al descanso era de 0-1 y el marcador no volvió a moverse en la segunda mitad.

Con este tropiezo, el Real Madrid retrocedió en la lucha por el campeonato tras encadenar dos derrotas consecutivas frente a rivales de menor entidad en la tabla. La derrota frente al Getafe, sumada a la acumulada previamente, contrasta con la racha anterior de ocho victorias que permitió a los de Arbeloa alcanzar la cima clasificatoria, contextualizó la crónica. La situación ha elevado el nivel de inquietud en la hinchada, que teme por la repercusión en la consecución de títulos esta temporada. El Getafe, por su parte, celebró un resultado histórico aprovechando al máximo la ocasión y reafirmando su objetivo de firmar la permanencia.