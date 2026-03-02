Agencias

Alejandro Sanz, sorprendido besándose con la actriz Stephanie Cayo en pleno concierto

Alejandro Sanz ya no tiene el 'corazón partío'. Dos meses después de su polémica ruptura con Candela Márquez tras un año de intensa y mediática relación, y después de semanas rumoreándose que podría tener algo más que una amistad con la también actriz Stephanie Cayo -con el que fue relacionado en 2023, aunque entonces ambos aseguraron que eran solo amigos-, el cantante ha sido captado dando un cariñoso beso a la peruana durante uno de los conciertos de su gira por Latinoamérica.

En plena actuación en Ecuador, el artista -con una gorra hacia atrás- se acercaba al lateral del escenario desde el que ella seguía el show y, de lo más sonriente, le daba un tierno abrazo antes de sorprenderla con un beso. Lo que no imaginaba -o quizás sí- es que algunos avispados fans grabarían esta inesperada muestra de amor y que las imágenes no tardarían en correr como la espuma en redes sociales, convirtiéndose en una 'confirmación' de su idilio tras semanas de intensos rumores después de que la actriz le acompañase en varios de sus conciertos.

Stephanie, una de las artistas peruanas más populares del momento, no es una desconocida en nuestro país, ya que entre 2021 y 2024 mantuvo una relación sentimental con el actor Maxi Iglesias que terminó con la misma discreción con la que empezó y sobre la que ninguno de sus protagonistas dio ningún detalle.

