Trump promete "vengar" la muerte de militares de EEUU y pronostica cuatro semanas de bombardeos

El mandatario estadounidense advirtió que es probable que se produzcan más bajas entre el personal militar de su país durante la actual campaña militar, subrayando que este resultado representa “el deber y la carga de un pueblo libre”. De este modo, el presidente insistió en la continuación de la ofensiva militar en curso, descartando cualquier tipo de negociación con las autoridades de Teherán y anticipando la posibilidad de nuevas víctimas mientras se desarrollan las operaciones.

Según informó el medio británico 'Daily Mail', Donald Trump explicó que la ofensiva sobre Irán se ha concebido como una operación de aproximadamente cuatro semanas, aunque no descartó que pueda concluir antes. El dirigente sostuvo que “siempre ha sido un proceso de cuatro semanas”, considerando la magnitud y fortaleza del país persa, y aseguró que el planteamiento estratégico se ajusta a ese plazo estimado. Estas declaraciones se suman al mensaje difundido por el presidente de Estados Unidos el domingo, en el que prometió “vengar” la muerte de los tres militares estadounidenses tras un ataque reportado previamente por las Fuerzas Armadas del país norteamericano.

En un video compartido a través de redes sociales, Trump afirmó que la respuesta de Estados Unidos busca infligir “el mayor castigo” a quienes catalogó como terroristas. Según publicó el propio Trump en su comunicado, considera que estos actores “han hecho la guerra contra la civilización en sí”. El jefe de Estado resaltó que las operaciones de combate se mantienen a máxima capacidad y no se detendrán hasta que se logren los objetivos establecidos.

Trump reafirmó su rechazo a cualquier negociación con Irán, señalando al gobierno de ese país por no haber optado por una salida diplomática en el momento oportuno. “Podrían haber hecho algo hace dos semanas, pero no quisieron”, expresó en sus declaraciones, responsabilizando a las autoridades iraníes de la intensificación del conflicto.

De acuerdo con el mensaje difundido, el mandatario describió la Operación Furia Épica como “una de las ofensivas militares más complejas y aplastantes” de la historia reciente. Trump señaló que durante la operación se han atacado cientos de objetivos en territorio iraní, donde destacó la destrucción de instalaciones de la Guardia Revolucionaria y de sistemas de defensa aérea.

Entre los hechos informados por el presidente, se reportó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como el hundimiento de nueve buques de guerra de la Marina del país asiático. Según consignó el mandatario en su mensaje, tras el anuncio de la muerte de Jamenei se habrían registrado manifestaciones de júbilo en varias calles del territorio iraní.

El presidente estadounidense también aseguró que gran parte del alto mando militar iraní “ha desaparecido” y que varios de sus miembros han mostrado intención de rendirse para lograr inmunidad. Trump afirmó que existen numerosos contactos en ese sentido, mencionando “llamadas por millares” de quienes desean evitar represalias.

Trump sostuvo frente a la opinión pública que la existencia de un Irán que posea misiles de largo alcance y tecnología nuclear representaría una amenaza para Estados Unidos y sus ciudadanos. El mandatario manifestó la imposibilidad de tolerar que un país que respalda “ejércitos terroristas” obtenga armas capaces de extorsionar al resto del mundo. En consecuencia, calificó las acciones militares realizadas como necesarias y justificadas para impedir que el régimen iraní adquiera capacidad nuclear.

En sus declaraciones, Trump reiteró un llamado dirigido a las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria y la Policía de Irán para que depongan las armas con la promesa de inmunidad total, de lo contrario, advirtió, se enfrentarán a una “muerte segura”. Además, envió un mensaje a los ciudadanos iraníes a quienes consideró “patriotas” y los exhortó a recuperar el país.

Durante el domingo, el presidente estadounidense realizó apariciones en medios, ampliando detalles sobre la planificación y la duración del operativo militar según difundió el diario 'Daily Mail'. En estas entrevistas, Trump insistió en la previsión de cuatro semanas para que las operaciones concluyan, aun cuando reconoció la fortaleza y tamaño de Irán.

Diversos fragmentos del discurso también reflejan el énfasis del presidente en que la estrategia militar actual responde a la necesidad de defender a Estados Unidos frente a la posibilidad de un Irán armado con bombas nucleares. Según explicó Trump, las ofensivas buscan evitar que el país norteamericano enfrente en el futuro a un régimen que considere “radical” y posea armamento nuclear.

El presidente reiteró su compromiso con la seguridad nacional y recalcó que cumplió las promesas realizadas anteriormente a la nación estadounidense y a los recientes aliados iraníes que pudieran surgir durante el conflicto. Trump concluyó su mensaje reafirmando la continuidad de las operaciones hasta alcanzar “plenamente” los objetivos establecidos por la administración y la estructura militar de su país.