Registradas varias explosiones en Qatar, Emiratos Árabes y Bahrein, mientras Israel reporta nuevos misiles iraníes

Residentes de Doha informaron al menos once explosiones durante la madrugada del domingo, en medio de una escalada de violencia que involucró ataques aéreos y lanzamiento de misiles en Oriente Medio. El Ministerio del Interior de Qatar confirmó que 16 personas han resultado heridas desde el inicio de los ataques atribuidos a Irán, informó el medio original. Ocho de los heridos recibieron atención médica en las horas recientes, y las autoridades han registrado daños materiales limitados en varias zonas del país. Según medios locales citados por la fuente, aún no existe información oficial sobre los objetivos específicos de los impactos en la capital.

Según consignó la fuente original, la madrugada estuvo marcada por detonaciones no solo en Qatar, sino también en Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. En Dubái, se reportaron varios estallidos fuertes, mientras que las autoridades de Emiratos evalúan las consecuencias y se espera la publicación de datos concretos sobre víctimas y daños en las próximas horas. De forma previa, al menos cuatro personas sufrieron heridas en el aeropuerto internacional de Dubái, tras el impacto de proyectiles lanzados desde territorio iraní. Por su parte, las autoridades de Abu Dabi informaron la muerte de una persona y al menos siete heridos después de un ataque aéreo al aeropuerto de la capital emiratí la madrugada del domingo.

La tensión se intensificó también en Israel, donde las Fuerzas de Defensa israelíes notificaron el lanzamiento de nuevos misiles iraníes hacia su territorio. El Comando del Frente Nacional activó alertas tempranas en las áreas afectadas, y las autoridades subrayaron la necesidad de que la población siga estrictamente las instrucciones oficiales para protegerse. Según el reporte, el sistema de defensas aéreas se mantiene activo e intenta interceptar cualquier amenaza. Sin embargo, voceros militares han aclarado que las barreras de defensa "no son herméticas". La portavocía de las Fuerzas Armadas ha pedido a la ciudadanía evitar la difusión de imágenes o ubicaciones de los impactos, recalcando la importancia de mantener la seguridad operativa durante los ataques.

Dentro de los incidentes destacados por las fuerzas armadas hebreas, se incluye la interceptación de un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde Irán en la región de Aravá. En Eilat, la activación de alarmas respondió a una identificación incorrecta. También se detectó la intrusión de una aeronave hostil en el norte de Israel, lo que activó los protocolos de seguridad establecidos, detalló el medio de origen.

El conflicto se desarrolla en el marco de la operación denominada Furia Épica, emprendida por Israel y Estados Unidos, con múltiples bombardeos sobre Irán durante el fin de semana. Comunicados militares israelíes señalaron que docenas de aviones de combate ejecutaron una nueva oleada de ataques contra cerca de 30 objetivos en territorio iraní. Este despliegue tuvo como finalidad debilitar el arsenal de misiles balísticos y los sistemas de defensa aérea iraníes, de acuerdo a lo detallado por las fuerzas armadas.

En respuesta, Irán lanzó ataques contra bases militares estadounidenses en el Golfo, incluyendo objetivos en Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, consignó la fuente. Teherán sostiene que la ofensiva es una represalia contra lo que considera una “agresión militar criminal” en violación a la Carta de Naciones Unidas. Mientras tanto, Estados Unidos argumentó que su operativo buscó “desmantelar el aparato de seguridad del régimen” y estuvo dirigido principalmente contra instalaciones militares y nucleares iraníes. Washington aclaró también que, antes de la escalada, mantenía conversaciones con Irán respecto a su programa nuclear.

El clima de inestabilidad se trasladó también a Irak. En Bagdad, la capital, manifestaciones relacionadas con la muerte del líder supremo iraní derivaron en enfrentamientos cerca de la Zona Verde, un área de alta seguridad que alberga embajadas y dependencias gubernamentales. Imágenes difundidas por medios locales muestran a manifestantes con banderas, pronunciando consignas y en algunos casos intentando acercarse a la embajada de Estados Unidos. Además, en el norte del país, un dron impactó en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Erbil, generando una columna de humo visible a la distancia. Un corresponsal de Al Jazeera, citado por el medio original, afirmó que el aeropuerto ubicado en la región autónoma kurda de Irak fue blanco de dos ataques durante el sábado, dentro del contexto de la reacción iraní. Hasta ahora no se conocen datos sobre víctimas o daños tras estos incidentes.

El episodio más reciente se suma a una serie de acontecimientos que han elevado la tensión regional, después de que Irán y sus aliados fueran objeto de una ofensiva sorpresa coordinada por Estados Unidos e Israel. Según el informe publicado, esta acción supuso cientos de ataques aéreos contra ubicaciones relacionadas con el sector militar y nuclear iraní, identificadas como “amenaza inminente”. Las autoridades iraníes insisten en que dicha operación constituye una violación grave del derecho internacional, mientras continúan los combates y ataques cruzados.

Durante la madrugada, la operación en la región ha dejado una estela de explosiones, daños y víctimas en varios países del Golfo. La situación sigue en desarrollo, a la espera de que las autoridades competentes ofrezcan balances oficiales de daños y cifras actualizadas sobre personas afectadas, reportó el medio original.