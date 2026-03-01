Metsola apunta a la muerte de Jamenei como el fin de las dictaduras en Irán: "Debe ser hora de la libertad"

El impacto de la muerte de Alí Jamenei se ha extendido más allá de las fronteras de Irán y ha sido destacado por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien mencionó a diversas víctimas del régimen, incluyendo a personas desaparecidas forzadamente, madres en busca de sus seres queridos en recintos de reclusión, presos políticos y opositores ejecutados en lugares públicos, además de mujeres y figuras como Mahsa Amini. Tras décadas de represión, Metsola instó a considerar este acontecimiento como un momento determinante para el futuro político de Irán, señalando la posibilidad de un cambio histórico en el país.

Según informó Europa Press, Metsola expresó en redes sociales que el fallecimiento del líder supremo debería simbolizar el final de las dictaduras en Irán. La presidenta de la Eurocámara sostuvo que, luego de 47 años bajo un sistema autoritario, “debe ser la hora de la libertad” para la población iraní. Agregó que es el momento de “abrir paso a la libertad en nombre de todos aquellos que han sufrido las consecuencias de casi cinco décadas de opresión”. Metsola hizo referencia también al sufrimiento de los niños que han crecido bajo temor, los presos políticos torturados y los ciudadanos que han debido exiliarse. A su vez, recordó a los europeos tomados como rehenes por la Guardia Revolucionaria y a las víctimas del terrorismo apoyado por el régimen, subrayando el papel del gobierno iraní en el entrenamiento y financiamiento de grupos armados responsables de miles de muertes en Medio Oriente y otros lugares durante generaciones recientes.

El medio Europa Press detalló que la dirigente europea pidió la libertad para Teherán y la población iraní y dedicó su mensaje “a todos aquellos para quienes la lucha por la libertad no es política ni una causa célebre sino existencial” y a quienes desean que Irán deje atrás lo que denominó como “oscuridad”.

De manera paralela, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el fallecimiento de Jamenei y enmarcó la noticia en el contexto de una operación militar estadounidense respaldada por Israel. De acuerdo con Europa Press, Trump comunicó que la muerte del ayatolá se produjo durante ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado contra el centro de poder iraní en Teherán, con el objetivo formal de propiciar un cambio de régimen. El mandatario precisó que Jamenei “no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” gracias a la colaboración con Israel, y que “ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada”, en alusión al resultado de la operación que acabó con la vida del líder supremo, quien sucedió a Ruholá Jomeini tras el establecimiento de la República Islámica.

Según reportó Europa Press, Trump calificó el escenario como una “gran oportunidad” para que el pueblo iraní recupere el control de su país. Dirigiéndose a las fuerzas de seguridad y a los integrantes de la Guardia Revolucionaria, les ofreció la posibilidad de “inmunidad” si deciden rendirse en este momento, instando a un quiebre en la lealtad hacia el régimen.

Estados Unidos e Israel lanzaron de manera conjunta una ofensiva sorpresa caracterizada por cientos de bombardeos, focalizándose especialmente en instalaciones consideradas una amenaza inminente, incluyendo sectores militares y nucleares. Washington declaró que el objetivo principal de la operación era “desmantelar el aparato de seguridad del régimen”, enfocado en la transformación política que implicaría la caída de los ayatolás.

Previo a estos acontecimientos, las autoridades iraníes estaban involucradas en negociaciones con Estados Unidos acerca del programa nuclear del país. Según publicó Europa Press, la ofensiva se produjo de forma inesperada y con la cooperación de Israel, lo que interrumpió dicho proceso de diálogo. El gobierno iraní denunció la ofensiva como una “agresión militar criminal” y argumentó que la misma viola los principios consignados en la Carta de Naciones Unidas. Asimismo, Irán respondió ordenando ataques en represalia contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en distintas naciones de la región del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.

Europa Press señaló que la muerte de Jamenei y los acontecimientos asociados han reavivado el debate internacional sobre la situación de derechos humanos en Irán, la proyección del poder de la Guardia Revolucionaria más allá de sus fronteras y el destino de diversas comunidades y opositores perseguidos por el sistema. Metsola enumeró distintos colectivos afectados por el régimen, entre ellos las personas ejecutadas sumariamente, las generaciones desterradas y las víctimas del terrorismo auspiciado por el gobierno iraní. Instó a que el nuevo contexto abra las puertas a una etapa de libertad, enfatizando la necesidad de que la población iraní “disfrute de la luz”.

Las declaraciones de Metsola y Trump exponen la magnitud del contexto que enfrenta Irán tras la muerte de su líder supremo. Mientras en Europa se plantea el momento como una oportunidad para el cambio social y político en el país, en Estados Unidos se destaca el carácter estratégico de la operación conjunta con Israel y su potencial para impulsar una transición en el modelo de gobierno iraní. Según reportes de Europa Press, ese momento es percibido como un posible punto de inflexión luego de casi cincuenta años de régimen autoritario y represión sistemática de los derechos fundamentales, con amplias repercusiones en la sociedad iraní y en las relaciones geopolíticas de la región.