María León afronta la multa que tiene que pagar tras su incidente con la policía: "Liberada, por fin"

María León reconoció recientemente que experimenta una sensación de “liberación” después de que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmara la sentencia que le obliga a pagar una multa de 5.700 euros por un incidente protagonizado en 2022 con la Policía Local de Sevilla. La actriz, quien regresó a Madrid tras asistir a la gala de los Premios Goya 2026 en Barcelona, destacó sentirse satisfecha y tranquila respecto a la resolución judicial, según consignó el medio que cubrió su llegada a la capital.

Tal como publicó la fuente, León se mostró sonriente frente a la prensa y respondió a las preguntas sobre la sanción con un tono cordial, distante de episodios anteriores en los que se molestó ante cuestiones similares. “Yo estoy muy bien, contentísima, cariño. Liberada, por fin, sí. Claro que sí, ya es el momento. Muy contenta, trabajando mucho. Preparándonos para trabajar más todavía”, declaró la intérprete en su encuentro con los periodistas, según detalló el medio. La sentencia, ratificada por el tribunal sevillano, puso fin a un proceso derivado del altercado ocurrido en octubre de 2022, cuando fue detenida por la Policía Local de Sevilla en un incidente que entonces generó amplia cobertura mediática.

Al margen del proceso judicial, María León también compartió sus impresiones sobre su participación en la entrega de los Premios Goya, celebrados este año en Barcelona. En conversaciones reproducidas por el medio original, la actriz subrayó que vivió la gala como una experiencia muy valiosa, destacando la oportunidad de reencontrarse con colegas y disfrutar de momentos de fraternidad en el ámbito cinematográfico. “Ha sido muy bonito. La verdad, ha sido muy bonito. Nos hemos reunido los compañeros, hemos podido compartir, así que muy bien”, expresó la actriz al referirse a la ceremonia.

En la misma línea, León identificó uno de los instantes más conmovedores de la gala, detallando que “todos lloramos, aplaudimos, recordó a su abuela, a su abuelo, a Antonio... unas letras importantes. Fue un momento muy, muy, muy bonito. Qué suerte tener compañeros en la profesión así como Alba Flores. Qué orgullo tan grande, la verdad”, citó el medio. Estas palabras evidencian la relevancia personal y profesional que la actriz otorga a los lazos dentro del sector audiovisual, así como la importancia de encuentros como los impulsados por los premios Goya.

El incidente de 2022 entre la actriz y la Policía Local de Sevilla desembocó en una investigación penal y, finalmente, en una condena a una multa económica. Según reportó el medio, la Audiencia Provincial de Sevilla ratificó el fallo anterior, disponiendo que León debía hacer frente a la sanción estipulada, con lo que la intérprete pone punto final a un capítulo que impactó su imagen pública y acaparó titulares a nivel nacional. La confirmación de la sentencia coincidió con una etapa profesional activa para la actriz, quien ha enfatizado su enfoque en el trabajo y en sus próximos proyectos, según ha asegurado públicamente.

A lo largo de los últimos meses, el caso de María León ha suscitado debates sobre la relación entre personajes públicos y fuerzas de seguridad, así como sobre la exposición mediática de los procesos judiciales que involucran a figuras reconocidas del cine español. El seguimiento de la situación de León por parte de la prensa se ha mantenido constante, registrando tanto sus declaraciones como las decisiones de la justicia andaluza, según informó la fuente.

Mientras tanto, la actriz continúa su carrera y mantiene su presencia en eventos relevantes del ámbito cultural español. Durante su paso por los Premios Goya, la atención se centró tanto en su desempeño profesional como en su actitud ante la resolución legal. Según consignó el medio, la reacción positiva de León ante el fallo y el cierre del proceso contrasta con episodios previos en los que las consultas sobre la causa judicial generaron respuestas menos conciliadoras.

María León, hermana del también actor Paco León, se ha manifestado en reiteradas ocasiones sobre el valor del compañerismo dentro del sector cinematográfico. En la última gala de los Goya, volvió a remarcar la importancia de estos encuentros y de compartir reconocimientos con colegas, según declaraciones recogidas y difundidas por la prensa.

El fallo ratificado por la Audiencia Provincial de Sevilla obliga a María León a abonar 5.700 euros como sanción por los hechos de 2022. Tras la confirmación de la sentencia, la actriz ha centrado su atención en los compromisos laborales y en proyectos venideros, habiendo declarado sentirse aliviada tras el cierre de este episodio judicial, detalló el medio que documentó su reciente regreso a Madrid.