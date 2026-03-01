La gala de los Premios Goya 2026 registra una cuota del 26%, la mejor desde 2020 y la más vista de los últimos 3 años

El minuto más concurrido de la retransmisión de los Premios Goya 2026 ocurrió a las 23:01, cuando 2.808.000 personas coincidieron ante la pantalla. Durante esa noche, el evento celebró su mayor audiencia televisiva de los últimos tres años al alcanzar una cuota de pantalla del 26%. Según informó Barlovento Comunicación y confirmó RTVE, la gala reunió un promedio de 2.396.000 espectadores en La 1 de Televisión Española y superó los 5,1 millones de espectadores únicos a lo largo de la emisión, representando al 10,9% de la población del país.

Las cifras oficiales destacan que este resultado significa la mejor cuota registrada por este evento desde 2020, consolidando la gala conducida por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini como uno de los espacios televisivos de mayor seguimiento en esa jornada. De acuerdo con RTVE, la retransmisión aventajó en 18,5 puntos porcentuales al siguiente formato televisivo más visto de la noche.

La investigación de audiencias detalla diferencias relevantes en la participación según el perfil del público. La edición de este año obtuvo su máxima cuota entre las mujeres, con un 27,8%. Por grupos de edad, los jóvenes entre 13 y 24 años encabezaron las tasas de seguimiento con un 37%, seguidos de los adultos de 25 a 44 años, que alcanzaron un 32,2%. En términos geográficos, la Comunidad Valenciana lideró el ranking de espectadores con una cuota del 35,9%, seguida de Murcia (34,1%), la Comunidad de Madrid (32,4%) y Cataluña (31,4%), tal como consignó Barlovento Comunicación.

En cuanto al entorno digital, la retransmisión en directo a través de RTVE Play acumuló 305.264 usuarios. Además, el especial ‘La noche de los Goya’ consiguió 79.908 espectadores mediante la misma plataforma, reflejando un aumento del 43% respecto al año anterior y un crecimiento del 60% en comparación con la gala de 2024. El seguimiento del especial transmitido desde el área de camerinos, a cargo de Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers, sumó 43.382 usuarios, lo que representa el dato más alto de los últimos años y un incremento del 63% respecto al registro de la edición pasada, según los datos proporcionados por RTVE.

El interés en los momentos previos a la ceremonia también se reflejó en el especial de la alfombra roja, seguido por 1.048.000 personas de media, lo que equivale a una cuota de pantalla del 12,1%, la más alta desde 2021. Este espacio previo a la entrega de premios llegó a superar los 3,5 millones de espectadores únicos.

La emisión de los Premios Goya 2026, organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, se convirtió así en uno de los acontecimientos televisivos con mayor alcance de público en la presente temporada. Según detalló Barlovento Comunicación, el impacto en la franja horaria de máxima demanda quedó reflejado no solo en la televisión tradicional, sino también en las plataformas digitales vinculadas a RTVE, lo que refuerza la estrategia de combinación entre transmisión convencional y consumo digital.

En síntesis, las recientes métricas de audiencia proporcionadas por Barlovento Comunicación y RTVE ponen de manifiesto el valor que mantiene la gala de los Goya como referente de seguimiento y participación social, así como la diversidad de sus públicos: desde franjas de edad tempranas hasta segmentos más adultos, con especial incidencia en mujeres y en determinadas comunidades autónomas. Además, los incrementos porcentuales observados en los canales alternativos como RTVE Play anticipan un cambio de tendencia en las formas de consumo de esta ceremonia en los próximos años.