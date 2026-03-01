¿Están Alejandro Sanz y Stephanie Cayo juntos? Jaydy Michel tiene la respuesta

Durante la ceremonia de los Premios Goya, Jaydy Michel abordó diversos aspectos de su relación pasada con Alejandro Sanz y la situación actual del cantante frente a los rumores que circulan sobre su vida amorosa, particularmente las especulaciones que lo vinculan con la actriz peruana Stephanie Cayo. Según lo publicado por el medio ¡Hola!, la artista mexicana respondió a la prensa sobre el posible nuevo romance de su expareja, precisando que desconoce información sobre la vida sentimental de Sanz y subrayando que solo desea su bienestar.

De acuerdo con ¡Hola!, Jaydy Michel fue consultada sobre la presunta relación sentimental entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. Frente a los interrogantes, Michel aseguró: "De eso no tengo ni idea, y aunque supiera tampoco iba a ser yo quien tenga que decir nada, yo eso lo respeto mucho, pero no tengo ni idea." Esta declaración se produjo en un contexto en el que el propio Sanz se encuentra realizando una gira por Latinoamérica y su vida personal acapara la atención mediática, mientras otras figuras del entorno, como Candela Márquez, también forman parte del foco noticioso por motivos personales como su cumpleaños.

Por otra parte, Jaydy Michel reflexionó públicamente acerca del reciente perdón que Alejandro Sanz expresó hacia ella en un documental disponible en plataformas digitales, el cual ha alcanzado amplias audiencias. En dicho trabajo audiovisual, el cantante reconoció no haber obrado bien durante su relación, lo que para Michel representa un paso significativo para su expareja. "Si a él le parecía correcto hacerlo, a mí me parece estupendo", expresó la mexicana en declaraciones recogidas por ¡Hola!. Michel valoró el gesto como positivo, dado que Sanz cuenta con el apoyo de sus hijos, y añadió: "Lo bueno es que tiene el apoyo de sus hijos, por eso te puedo decir que tiene mi apoyo y creo que ha hecho un buen trabajo", afirmó la exmodelo y presentadora.

El medio ¡Hola! también destacó el tono conciliador y el respaldo mutuo que todavía mantienen ambos, principalmente por el bienestar de su hija en común. Michel recalcó que lo único que le importa es que Alejandro Sanz se encuentre bien, resaltando que ambos mantienen una relación de respeto y apoyo para su familia. "Yo creo que entre los dos tenemos ese apoyo que es importante siempre para que nuestra hija esté bien y su familia, mi familia, o sea que no importa con quién esté, con que él esté contento, yo estoy feliz", expresó Jaydy Michel.

La publicación también recoge que, a pesar de la atención mediática sobre la vida privada del músico, tanto Michel como Sanz han optado por abordar los rumores y especulaciones con discreción, centrando sus declaraciones públicas en el bienestar familiar y el respeto reciproco. La reacción de Jaydy Michel se enmarca en una coyuntura donde la figura del cantante permanece bajo el escrutinio de la prensa del corazón, particularmente por las supuestas interacciones con la actriz Stephanie Cayo, a quien se vincula sentimentalmente con Sanz.

Sobre estos rumores, ¡Hola! informó que el cantante y la actriz "se están conociendo" en el ámbito romántico, aunque no existen confirmaciones oficiales por parte de los implicados. Ante la insistencia de los periodistas, Michel sostuvo que su interés principal pasa por la estabilidad emocional de Sanz y la armonía dentro de la familia compartida.

En el contexto de la gira latinoamericana de Alejandro Sanz, el artista continúa siendo objeto de atención no solo por su música, sino también por los temas personales que rodean su cotidianidad, según detalló el medio ¡Hola!. Michel aprovecha sus intervenciones públicas para reafirmar el vínculo cordial con su expareja y para asegurar que ambos comparten la prioridad del bienestar común y de su hija.

La cobertura hecha por ¡Hola! resalta que la participación de Jaydy Michel en la Gala de los Goya la colocó circunstancialmente en el papel de interlocutora sobre los asuntos personales de Alejandro Sanz, función para la que mantuvo un discurso de respeto y discreción ante los rumores recientes. La actitud de Michel subraya el enfoque familiar que ambos han priorizado, manteniendo un trato cordial tras su separación y después del perdón expuesto en el documental ampliamente visto en plataformas digitales, donde se aborda parte de la historia compartida por la expareja.