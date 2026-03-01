Dulceida, orgullosa ante el salto de Alba Paul a 'Supervivientes': "Tiene que ganar, pero lo vamos a pasar fatal"

Aida Domènech ha señalado que, aunque la emoción es evidente ante el inicio de la participación de su esposa Alba Paul en el reality ‘Supervivientes 2026’, la prioridad en casa sigue siendo la pequeña Aria. Según informó el medio, la influencer ha compartido detalles sobre cómo han preparado a su hija para la prolongada ausencia de su madre y cómo mantendrán el ánimo familiar apoyando desde la distancia. A este contexto personal se suma la coincidencia de la aventura televisiva de Paul con la celebración de los premios Goya en Barcelona, una fecha también significativa para Domènech, conocida como Dulceida.

De acuerdo con lo publicado por el mismo medio, Domènech ha descrito los días previos al concurso como jornadas marcadas por la mezcla de nervios y orgullo, enmarcados en numerosas despedidas emotivas. La creadora de contenido ha destacado el simbolismo de que la gala de los premios más relevantes para el cine español se desarrolle en su ciudad natal, considerándolo un motivo extra para celebrar y reencontrarse. “Estoy muy ilusionada de que sea en mi casa”, afirmó Domènech ante los medios, señalando que la velada representa una oportunidad para compartir con amigos y ver de cerca el desarrollo del evento anual, cuyo nivel considera elevado cada año. Respecto a la lista de nominados, Domènech mostró interés en que haya premios repartidos entre los distintos candidatos.

El vínculo de Dulceida con el mundo de la interpretación también ha sido parte de las preguntas recibidas en la alfombra roja, donde la influencer señaló que su formación está relacionada con el cine y manifestó apertura ante la posibilidad de participar en futuros proyectos actorales que resulten compatibles con sus intereses. “Es lo que he estudiado y lo que más me gusta”, declaró Domènech, sin descartar su presencia frente a las cámaras si surge una propuesta adecuada.

Durante el evento, Domènech admitió que, pese a la atmósfera festiva, sus pensamientos también están centrados en Honduras, lugar donde arrancará la experiencia de Alba Paul en ‘Supervivientes’. Según detalló el medio, la influencer reconoció sentirse “atacada de los nervios”, aunque comunicó sus esfuerzos por transmitir seguridad a Paul para impedir que las inseguridades o la ansiedad se incrementen en el entorno familiar. La separación, especialmente por la distancia respecto a su hija Aria, ha sido una de las temáticas más sensibles en este periodo previo y, según comentó, “sobre todo al final por Aria, por separarse de ella, no sabemos cuánto tiempo va a ser”.

El medio expone que Dulceida confía plenamente en el desempeño de Alba Paul durante el concurso. A su juicio, Paul reúne las condiciones para destacar en el reality, una experiencia a la que lleva tiempo deseando acceder pero que hasta este año no había sido posible por motivos personales y laborales. “Estoy segura de que lo va a hacer muy bien, pero al final es un programa, decide el público”, expresó la influencer sobre el esperado debut de su esposa, manifestando además su entusiasmo por el reto que asume la concursante.

Domènech describió a Alba Paul como una candidata con determinación para triunfar, y enumeró cualidades como la perseverancia, el dinamismo y la pasión por aprender nuevas habilidades, entre ellas la pesca. Según reportó el medio, la influencer destacó también el fuerte carácter de su esposa, explicando con humor que ese temperamento podría mostrar momentos de tensión, por ejemplo cuando escaseen los alimentos en la isla. “Alba tiene mucho carácter, yo le he dicho: ‘por favor, cuidado’, porque tiene mucho carácter. Lo bueno es que pide perdón y se le pasa rápido”, comentó Domènech.

La influencia del carácter de Paul en la convivencia del reality forma parte de las previsiones de Domènech, quien estima que la sinceridad y la intolerancia hacia la injusticia serán rasgos que también marcarán su paso por el programa. Pese a las dificultades y al inevitable nerviosismo, Dulceida resaltó el orgullo que siente por su pareja, incluso antes de iniciar la competencia, asegurando su apoyo constante.

Respecto al apoyo que dará a Paul desde España, Domènech aclaró, en declaraciones recogidas por la fuente, que no participará de manera regular en el plató del programa. Su plan consiste en acompañarla desde casa, enfocada en el cuidado de Aria, y compartiendo con ella momentos grabados de apoyo para aliviar la ausencia de su madre. Paul ha dejado material audiovisual para su hija, de modo que la rutina familiar permanezca ajustada y afectiva, según consignó el medio.

En relación al futuro familiar, Dulceida expuso que la opción de ampliar la familia sigue en mente, aunque la incursión de Alba Paul en el reality implica aplazar cualquier decisión hasta su regreso. La influencer concluyó que el proyecto de tener un segundo bebé se retomará tras la participación de Paul en ‘Supervivientes’.

Mientras tanto, Domènech vive una etapa donde el entusiasmo por el nuevo desafío de su esposa y la nostalgia anticipada por la distancia se entremezclan en el día a día, según relató la fuente. La expectativa por el concurso, la especial celebración de los Goya en Barcelona y la fortaleza mostrada ante el reto personal son elementos que dominan la actualidad de la familia.