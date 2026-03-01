Agencias

Asturex organiza una misión comercial a Jamaica y República Dominicana en junio

Guardar

La Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex) organiza una misión comercial multisectorial a Jamaica y República Dominicana del 8 al 12 de junio.

Las empresas interesadas en inscribirse pueden seleccionar un país o los dos, según información de Asturéx recogida por Europa Press. Se trata de mercados que la sociedad ha elegido con vistas a promocionar el tejido empresarial asturiano, con el objetivo de incrementar la presencia de compañías del Principado en esos países.

Por lo que se refiere a Jamaica, Asturex señala como oportunidades comerciales el turismo y los servicios asociados; energías renovables y sostenibilidad; agricultura y agroindustria; logística y zonas francas; outsourcing y TIC; e infraestructura. El gobierno fomenta la inversión extranjera directa y concede ventajas en zonas francas y proyectos de servicios comunitarios.

Mientras, desde la sociedad se explica que la economía dominicana supone prácticamente la mitad del producto interior bruto de la cuenca caribeña. Además, presenta estabilidad político-social desde hace varias décadas y su PIB ha estado creciendo varios años bastante por encima de sus vecinos.

Los sectores de turismo, energía renovable, infraestructuras, zonas francas, agroindustria y servicios digitales presentan un potencial considerable. El marco legal y los incentivos, junto con la posición estratégica del país en el Caribe, consolidan su atractivo como destino para negocios e inversión extranjera.

Asturex organizará una jornada de carácter institucional en la que se dará a conocer el potencial de las empresas asturianas del sector y su posible encaje comercial en estos mercados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares confirma que no hay muertos ni heridos españoles en los cruces de bombardeos

El titular de Exteriores informó, tras consultar a embajadas en Oriente Próximo, que ningún ciudadano nacional resultó afectado por los últimos ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, aunque las autoridades monitorean la seguridad ante la escalada militar en la región

Albares confirma que no hay

Maribel López (ARCO): "No creo que ARCO deba ser quien ponga límites al uso de IA por parte de los artistas"

Maribel López (ARCO): "No creo

España acaba tercera en el Gran Premio de Sídney de SailGP

España acaba tercera en el

Patri Guijarro: "Cuando miro a Clara y Vicky me digo 'qué buenas son y cómo ha evolucionado esto'"

Patri Guijarro: "Cuando miro a

Londres denuncia que misiles iraníes fueron disparados hacia sus bases en Chipre pero descarta un ataque directo

El titular de Defensa británico advierte que la reciente escalada en Oriente Medio representa un riesgo inminente, tras la identificación de proyectiles iraníes que, aunque pasaron cerca de instalaciones en el Mediterráneo, no tenían como objetivo esas posiciones

Londres denuncia que misiles iraníes