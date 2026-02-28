Pedro Acosta bate a Marc Márquez en la esprint de Tailandia tras un polémico final

Marc Márquez recibió una sanción en la última curva del circuito de Chang durante la carrera al esprint del Gran Premio de Tailandia, lo que posibilitó que Pedro Acosta cruzara la meta en primera posición y se convirtiera, con 21 años y 279 días, en el ganador más joven en la historia de este formato, según reportó el medio Europa Press. La decisión de Dirección de Carrera, tomada tras una maniobra polémica en la vuelta final, determinó que Márquez debía devolver la posición a Acosta, acción que marcó el desenlace del evento inaugural de la temporada 2026 de MotoGP.

Europa Press consignó que la carrera se caracterizó por una intensa disputa entre los dos pilotos españoles, quienes lucharon por el liderato desde el inicio de la prueba. Durante el penúltimo giro, los comisarios identificaron una acción de Márquez sobre Acosta en la que el piloto catalán habría forzado la salida de pista de su compatriota en una frenada decisiva. Tras adelantar a Márquez, Acosta se vio superado en la última curva, pero la obligatoriedad impuesta sobre Márquez de devolver la posición selló la victoria del piloto murciano, dejando sin margen de reacción al actual campeón antes de la bandera a cuadros.

Raúl Fernández, del equipo Aprilia, completó el podio tras el nueve veces campeón del mundo, mientras que Jorge Martín, vigente campeón de MotoGP de 2024 con Aprilia, quedó ubicado en el quinto puesto, justo detrás del piloto japonés Ai Ogura, también de Aprilia. Europa Press detalló además la presencia de tres motos Aprilia entre los cinco primeros clasificados, destacando el buen arranque de temporada para la escudería.

La zona de puntos la cerraron el sudafricano Brad Binder con KTM, el español Joan Mir con Honda en séptima posición, seguido por los italianos Fabio Di Giannantonio y Francesco 'Pecco' Bagnaia, ambos en Ducati. Entre los demás pilotos españoles, Alex Márquez finalizó en el puesto once con Ducati, mientras que Alex Rins y Maverick Viñales ocuparon la decimoctava y decimonovena posición respectivamente, conduciendo para Yamaha y KTM.

En la sesión de clasificación previa a la prueba al esprint, Marco Bezzecchi de Aprilia logró quedarse con la pole position. Sin embargo, el piloto italiano no pudo finalizar la carrera debido a una caída. Márquez y Raúl Fernández le acompañaron como los más rápidos en la prevalida para la competencia dominical. Martín y Acosta, quienes aseguraron la quinta y sexta plaza en la parrilla, saldrán nuevamente desde la segunda fila, mientras que Alex Márquez liderará la tercera línea.

En otro segmento del campeonato, la categoría Moto3 destacó el protagonismo español en la clasificación. David Almansa, a los mandos de una KTM, consiguió la pole para la carrera del domingo estableciendo un nuevo récord absoluto del circuito de Buriram con un tiempo de 1:40.088. Le acompañarán en la primera línea sus compatriotas Álvaro Carpe (KTM) y Adrián Fernández (Honda). Máximo Quiles con KTM saldrá desde la cuarta posición y encabezará la segunda fila, que también contará con David Muñoz en la sexta plaza. Entre los participantes españoles, Brian Uriarte partirá duodécimo, mientras que Jesús Ríos y Joel Esteban lo harán decimoséptimo y decimoctavo. Adrián Cruces no consiguió superar el corte de la Q2 y saldrá desde la vigésima segunda plaza, según el detalle de Europa Press.

La clasificación de Moto2 registró como líder al australiano Senna Agius (Kalex), que superó por menos de una décima al español Izan Guevara (Boscoscuro). Dani Holgado (Kalex) completó las tres primeras posiciones en la parrilla para la jornada dominical, marcada al cierre de la sesión por la aparición de banderas amarillas cuando varios de los pilotos intentaban mejorar tiempos con el cronómetro ya en cero, informó Europa Press. Iván Ortolá partirá cuarto y Manu González, considerado uno de los principales aspirantes al título, arrancará desde la séptima posición. Ángel Piqueras saldrá undécimo; Dani Muñoz y Arón Canet, decimocuarto y decimoquinto respectivamente; Sergio García Dols y Alex Escrig ocuparán la decimosexta y decimoctava posición.

Entre aquellos que no accedieron a la Q2 en Moto2, Alonso López (Kalex) comenzará en la decimonovena plaza, mientras José Antonio Rueda (Kalex), actual campeón de Moto3, intentará recortar posiciones desde el vigésimo cuarto lugar de salida. Alberto Ferrández y Jorge Navarro, ambos en Boscoscuro y Forward, completan el fondo de la parrilla al salir vigésimo sexto y vigésimo séptimo respectivamente.

Los detalles del desarrollo de la primera cita del calendario reflejan las expectativas generadas por el arranque del Mundial de motociclismo y el nivel de competitividad entre los pilotos españoles en las tres categorías principales. Europa Press resaltó que la decisión de dirección de carrera en la esprint de MotoGP modificó el resultado de los primeros puestos en una jornada marcada por la controversia y la intensidad en pista.