Nagore Aramburu, Mejor Actriz de Reparto en los Premios Goya 2026 por su papel en 'Los Domingos'

Durante la cuadragésima edición de los Premios Goya, una ceremonia realizada en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), el galardón a Mejor Actriz de Reparto recayó en Nagore Aramburu gracias a su interpretación en la película 'Los Domingos'. El reconocimiento se entregó en una contienda particularmente disputada, en la que participaron figuras consolidadas del cine español. Según detalló la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Aramburu se impuso ante Elvira Mínguez, nominada por 'La cena'; Miryam Gallego, por 'Romería'; Elena Irureta, por 'Sorda'; y María de Medeiros, por 'Una quinta portuguesa'.

Tal como publicó la Academia, Aramburu alcanzó este reconocimiento durante un evento de gran significación al tratarse de la edición aniversario de los premios más relevantes del cine del país. En la ceremonia, celebrada este sábado, se puso de manifiesto la proyección de la industria cinematográfica nacional y el valor de las actuaciones de reparto en la consolidación de las producciones. Según consignó el medio organizador, la elección de la ganadora reflejó el aprecio de la comunidad cinematográfica por los matices y la solidez con los que la actriz vasca abordó su papel en 'Los Domingos'.

El proceso de selección para este premio incluyó una terna conformada por intérpretes de reconocida trayectoria. De acuerdo con lo publicado por la Academia, Elvira Mínguez compitió por su trabajo en 'La cena', mientras Miryam Gallego fue nominada gracias a su desempeño en 'Romería'. Elena Irureta, por su parte, participó en la categoría por el filme 'Sorda', y la portuguesa María de Medeiros fue considerada por su papel en 'Una quinta portuguesa'. Esta diversidad de nominaciones reafirmó el alcance internacional y la riqueza de interpretaciones presentes en la edición número cuarenta del evento.

Los Premios Goya, de acuerdo con la Academia, constituyen el principal reconocimiento institucional para el cine español. La ceremonia de este año, que congregó a numerosos profesionales del sector en Barcelona, buscó resaltar los logros alcanzados en la industria durante el último año y servir como plataforma de visibilidad para creadores y elencos diversos. La participación de Nagore Aramburu en 'Los Domingos' fue percibida por los integrantes de la Academia como una de las actuaciones más sobresalientes entre las propuestas analizadas, sosteniendo una tendencia de favoritismo hacia su candidatura conforme se acercaba la fecha de la premiación, según reportó la organización.

La entrega del galardón a Mejor Actriz de Reparto en este contexto marcó un hito para la intérprete y para la propia película, consolidando tanto la relevancia del filme como la de la propuesta interpretativa que representó Aramburu. La decisión final, adoptada por los miembros de la Academia, reflejó el consenso respecto a la calidad de su aportación en una edición considerada emblemática por coincidir con el aniversario número cuarenta de los Goya, en un recinto que posicionó a Barcelona ante el centro de la atención cultural española, detalló la propia entidad organizadora.